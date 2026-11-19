Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, "Сільпо" и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и "Ашана".

Сколько стоит хлеб

Для сравнения выбрали хлебобулочные изделия весом от 350 до 380 граммов.

По состоянию на 19 ноября цены следующие:

АТБ - тостовый хлеб "Кулиничи" "Геркулес" с отрубями, 350 г - 34,90 грн.

"Сільпо" - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский" столичный, 350 г - 18,01 грн.

"Ашан" - батон "Киевхлеб" "Золотистый" нарезанный, 380 г - 25,80 грн.

NOVUS - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга" нарезанный, 350 г - 28,49 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 19 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

В этой категории сравнили молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

В супермаркетах представлены следующие предложения:

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

"Сільпо" - молоко "Премія" ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 37,99 грн вместо 55,99 грн.

"Ашан" - молоко "Лукавиця" пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Самым дешевым среди выбранных вариантов оказалось молоко в "Сільпо" за 37,99 грн. На момент проверки оно продавалось со скидкой 32%. Без акционного предложения этот товар стоил бы 55,99 грн, что больше стоимости других продуктов в сравнении.

Яйца

Для этой категории выбрали куриные яйца категории С1 в упаковках по 10 штук.

По состоянию на 19 ноября стоимость составляет:

АТБ - яйца куриные "Своя лінія", категория С1, 10 шт. - 63,90 грн.

"Сільпо" - яйца "Від доброї курки" "Свіжість", категория С1, 10 шт. - 39,19 грн.

"Ашан" - яйца куриные Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.

NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Гречка

Для сравнения цен на гречневую крупу выбрали упаковки весом 1 кг. В этой категории разница между предложениями магазинов оказалась самой большой.

По данным онлайн-каталогов, цены следующие:

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

"Сільпо" - гречневая крупа "Премія", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн вместо 64,99 грн.

"Ашан" - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.

NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Стоит учитывать, что в сравнении представлены крупы разных производителей, а отдельные товары отличаются способом обработки.

Подсолнечное масло

Последней категорией стало рафинированное подсолнечное масло. Во всех четырех сетях проверили стоимость бутылки объемом 500 мл.

Цены распределились следующим образом:

АТБ - масло "Своя лінія" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,13 грн.

"Сільпо" - масло "Премія" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 56,99 грн.

"Ашан" - масло Auchan подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.

NOVUS - масло "Щедрий Дар" подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.

Общая стоимость представленных товаров

Мы подсчитали, сколько будет стоить набор из пяти продуктов в каждой торговой сети.

В расчет вошли одна упаковка хлеба, 900 г молока, десяток яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

По ценам на 19 ноября общая стоимость составляет:

АТБ - 286,33 грн.

"Сільпо" - 207,17 грн.

"Ашан" - 265,30 грн.

NOVUS - 275,58 грн.

Наименьшая сумма за выбранные товары получилась в "Сільпо" - 207,17 грн. Это на 79,16 грн меньше, чем в АТБ, где общая стоимость набора составляет 286,33 грн.

Важно: приведенные суммы не являются расчетом самой дешевой продуктовой корзины в каждой сети. Мы сравнивали конкретные товары, а не все доступные бюджетные предложения.

На результат также повлияли скидки на молоко и гречку в "Сільпо". Без этих акций общая стоимость выбранного набора была бы выше.

Цены могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия товаров и срока действия акций. Поэтому перед покупкой стоит проверять актуальную стоимость в своем супермаркете.