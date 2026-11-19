Ціни на гречку, яйця та молоко 19 листопада: скільки коштують продукти в супермаркетах
Ціни на продукти в українських супермаркетах можуть суттєво відрізнятися залежно від виробника, торговельної мережі та чинних акцій. Ми перевірили, скільки 19 листопада коштують хліб, молоко, яйця, гречка та соняшникова олія.
Styler зібрав пропозиції онлайн-каталогів АТБ, "Сільпо", "Ашан" та NOVUS станом на 19 листопада 2026 року.
Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.
Скільки коштує хліб
Для порівняння обрали хлібобулочні вироби вагою від 350 до 380 грамів.
Станом на 19 листопада ціни такі:
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АТБ - тостовий хліб "Кулиничі" "Геркулес" із висівками, 350 г - 34,90 грн.
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"Сільпо" - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.
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"Ашан" - батон "Київхліб" "Золотистий" нарізаний, 380 г - 25,80 грн.
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NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга" нарізаний, 350 г - 28,49 грн.
Молоко
У цій категорії порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.
У супермаркетах представлені такі пропозиції:
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АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.
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"Сільпо" - молоко "Премія" ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 37,99 грн замість 55,99 грн.
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"Ашан" - молоко "Лукавиця" пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.
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NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.
Найдешевшим серед обраних варіантів стало молоко в "Сільпо" за 37,99 грн. На момент перевірки воно продавалося зі знижкою 32%. Без акційної пропозиції цей товар коштував би 55,99 грн, що більше за вартість інших продуктів у порівнянні.
Яйця
Для цієї категорії обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук.
Станом на 19 листопада вартість становить:
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АТБ - яйця курячі "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 63,90 грн.
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"Сільпо" - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.
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"Ашан" - яйця курячі Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.
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NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн.
Гречка
Для порівняння цін на гречану крупу обрали упаковки масою 1 кг. У цій категорії різниця між пропозиціями магазинів виявилася найбільшою.
За даними онлайн-каталогів, ціни такі:
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АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.
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"Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн замість 64,99 грн.
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"Ашан" - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.
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NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
Варто враховувати, що в порівнянні представлені крупи різних виробників, а окремі товари відрізняються способом обробки.
Соняшникова олія
Останньою категорією стала рафінована соняшникова олія. У всіх чотирьох мережах перевірили вартість пляшки об'ємом 500 мл.
Ціни розподілилися так:
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АТБ - олія "Своя лінія" соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн.
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"Сільпо" - олія "Премія" соняшникова рафінована, 500 мл - 56,99 грн.
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"Ашан" - олія Auchan соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.
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NOVUS - олія "Щедрий Дар" соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.
Загальна вартість наведених товарів
Ми підрахували, скільки коштуватиме набір із п'яти продуктів у кожній торговельній мережі.
До розрахунку увійшли одна упаковка хліба, 900 г молока, десяток яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.
За цінами станом на 19 листопада загальна вартість становить:
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АТБ - 286,33 грн.
-
"Сільпо" - 207,17 грн.
-
"Ашан" - 265,30 грн.
-
NOVUS - 275,58 грн.
Найменшу суму за обрані товари отримали в "Сільпо" - 207,17 грн. Це на 79,16 грн менше, ніж в АТБ, де загальна вартість набору становить 286,33 грн.
Важливо: наведені суми не є розрахунком найдешевшого продуктового кошика в кожній мережі. Ми порівнювали конкретні товари, а не всі доступні бюджетні пропозиції.
На результат також вплинули знижки на молоко та гречку в "Сільпо". Без цих акцій загальна вартість обраного набору була б вищою.
Ціни можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товарів і терміну дії акцій. Тому перед покупкою варто перевіряти актуальну вартість у своєму супермаркеті.
Раніше Styler розповідав, де вигідніше купити хліб, гречку та яйця 18 листопада.