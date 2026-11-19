Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.

Скільки коштує хліб

Для порівняння обрали хлібобулочні вироби вагою від 350 до 380 грамів.

Станом на 19 листопада ціни такі:

АТБ - тостовий хліб "Кулиничі" "Геркулес" із висівками, 350 г - 34,90 грн.

"Сільпо" - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.

"Ашан" - батон "Київхліб" "Золотистий" нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга" нарізаний, 350 г - 28,49 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 19 листопада (колаж: Styler)

Молоко

У цій категорії порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

У супермаркетах представлені такі пропозиції:

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

"Сільпо" - молоко "Премія" ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 37,99 грн замість 55,99 грн.

"Ашан" - молоко "Лукавиця" пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Найдешевшим серед обраних варіантів стало молоко в "Сільпо" за 37,99 грн. На момент перевірки воно продавалося зі знижкою 32%. Без акційної пропозиції цей товар коштував би 55,99 грн, що більше за вартість інших продуктів у порівнянні.

Яйця

Для цієї категорії обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук.

Станом на 19 листопада вартість становить:

АТБ - яйця курячі "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 63,90 грн.

"Сільпо" - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.

"Ашан" - яйця курячі Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Гречка

Для порівняння цін на гречану крупу обрали упаковки масою 1 кг. У цій категорії різниця між пропозиціями магазинів виявилася найбільшою.

За даними онлайн-каталогів, ціни такі:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

"Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн замість 64,99 грн.

"Ашан" - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Варто враховувати, що в порівнянні представлені крупи різних виробників, а окремі товари відрізняються способом обробки.

Соняшникова олія

Останньою категорією стала рафінована соняшникова олія. У всіх чотирьох мережах перевірили вартість пляшки об'ємом 500 мл.

Ціни розподілилися так:

АТБ - олія "Своя лінія" соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн.

"Сільпо" - олія "Премія" соняшникова рафінована, 500 мл - 56,99 грн.

"Ашан" - олія Auchan соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

NOVUS - олія "Щедрий Дар" соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.

Загальна вартість наведених товарів

Ми підрахували, скільки коштуватиме набір із п'яти продуктів у кожній торговельній мережі.

До розрахунку увійшли одна упаковка хліба, 900 г молока, десяток яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

За цінами станом на 19 листопада загальна вартість становить:

АТБ - 286,33 грн.

"Сільпо" - 207,17 грн.

"Ашан" - 265,30 грн.

NOVUS - 275,58 грн.

Найменшу суму за обрані товари отримали в "Сільпо" - 207,17 грн. Це на 79,16 грн менше, ніж в АТБ, де загальна вартість набору становить 286,33 грн.

Важливо: наведені суми не є розрахунком найдешевшого продуктового кошика в кожній мережі. Ми порівнювали конкретні товари, а не всі доступні бюджетні пропозиції.

На результат також вплинули знижки на молоко та гречку в "Сільпо". Без цих акцій загальна вартість обраного набору була б вищою.

Ціни можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товарів і терміну дії акцій. Тому перед покупкою варто перевіряти актуальну вартість у своєму супермаркеті.