Украинские водительские удостоверения в Польше: когда нужно менять и какие штрафы угрожают водителям

Кто может ездить с украинскими правами без обмена

Для украинцев, которые пользуются временной защитой в Европейском Союзе, предусмотрены специальные правила.

В соответствии с Регламентом ЕС 2022/1280, украинские водительские удостоверения признаются на территории государств ЕС в течение всего периода временной защиты.

Это означает, что украинцам, которые имеют в Польше статус PESEL UKR и пользуются временной защитой, не нужно обменивать действующее украинское водительское удостоверение только из-за длительного проживания в стране.

Также для таких водителей не требуется международное водительское удостоверение или заверенный перевод украинского документа.

Однако во время проверки полиция может попросить паспорт или другой документ, чтобы подтвердить личность водителя.

Напомним, временная защита на уровне ЕС продлена до 4 марта 2028 года. Это предусмотрено решением Совета ЕС 2026/1912.

Важно, что право пользоваться украинским водительским удостоверением по специальным правилам зависит от фактического наличия временной защиты, а не только от украинского гражданства.

Когда украинские права нужно обменять на польские

Другая ситуация касается украинцев, которые проживают в Польше на основаниях, не связанных с временной защитой. Для них действуют общие правила признания иностранных водительских удостоверений.

По общему правилу, украинское водительское удостоверение признается в течение шести месяцев с начала соответствующего пребывания в Польше. После завершения этого срока для дальнейшего управления автомобилем необходимо получить польский документ.

Для обмена удостоверения нужно соответствовать требованию обычного места жительства в Польше. Как правило, речь идет о пребывании в стране не менее 185 дней в течение календарного года. Это условие указано на официальном правительственном портале Gov.pl.

Важно различать эти сроки: шесть месяцев касаются признания иностранного удостоверения, а 185 дней - подтверждения обычного места жительства для выдачи польского документа.

Наличие карты побыту само по себе не означает, что удостоверение нужно обменять немедленно. Прежде всего следует проверить, сохраняется ли право на временную защиту и по каким правилам признается документ.

Как обменять украинское водительское удостоверение в Польше

Для обмена нужно обратиться в соответствующий орган по месту жительства. Это может быть староство, городская администрация или районное управление в крупном городе.

По информации Gov.pl, обычно необходимо подготовить:

Заполненное заявление на обмен иностранного водительского удостоверения.

Актуальную фотографию для документа.

Заграничный паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Документ, подтверждающий законность пребывания в Польше.

Украинское водительское удостоверение и его копию.

Документ, подтверждающий адрес проживания, в соответствии с требованиями управления.

Подтверждение оплаты за выдачу польского удостоверения.

Стоимость выдачи польского водительского удостоверения составляет 100 злотых.

Перед обменом польская администрация проверяет информацию об иностранном удостоверении и праве управления транспортным средством. Из-за этого процедура может длиться дольше, чем обычное изготовление документа.

По информации польского правительственного портала, после получения подтверждения данных удостоверения и оплаты документ обычно выдают в течение девяти рабочих дней. Сама проверка иностранного удостоверения может занять несколько недель.

Если украинское удостоверение соответствует требованиям международных конвенций, повторно сдавать экзамены обычно не нужно. Если документ не соответствует установленному образцу, может потребоваться теоретический экзамен.

После обмена украинский документ необходимо сдать. Получить польское удостоверение и оставить себе украинское в рамках обычной процедуры обмена нельзя.

Можно ли ездить с просроченными украинскими правами

Здесь важно не путать окончание срока действия документа с его утратой или аннулированием права управления транспортным средством.

Европейская комиссия объясняет, что если Украина официально продлила административный срок действия определенных водительских документов, такое продление может признаваться на территории ЕС в соответствии со специальным регламентом.

Однако это не означает, что любое просроченное удостоверение автоматически считается действительным в Польше.

Если срок действия документа закончился, перед поездкой нужно проверить его правовой статус и возможность продления или обмена.

Что делать, если украинское водительское удостоверение потеряно

Для людей с временной защитой законодательство ЕС предусматривает отдельный механизм на случай потери или кражи украинского удостоверения.

В соответствии со статьей 6 Регламента ЕС 2022/1280, компетентный орган государства пребывания может проверить наличие водительских прав, в том числе через украинские учреждения, и при предусмотренных условиях выдать временный документ.

Однако это не происходит автоматически. Нужно обратиться в соответствующий польский орган и пройти проверку.

До подтверждения права управления не стоит рассчитывать, что фотографии удостоверения или информации в телефоне будет достаточно во время дорожного контроля.

Какие штрафы грозят водителям в Польше

Последствия зависят от того, имеет ли человек право управлять автомобилем или лишь не может предъявить необходимый документ.

Управление без действующего права на вождение. В соответствии со статьей 94 польского Кодекса о правонарушениях (Kodeks wykroczeń), за управление автомобилем без необходимых полномочий предусмотрен штраф от 1500 злотых.

Такое дело рассматривает суд, который также назначает запрет на управление транспортными средствами. В зависимости от обстоятельств закон предусматривает и другие виды наказания.

Это может касаться водителей, чьи иностранные удостоверения больше не признаются в Польше и у которых нет другого действующего документа, подтверждающего право управления.

Отсутствие необходимого документа во время проверки. Если водитель имеет право управления, но не имеет при себе документа, который обязан предъявить, может применяться статья 95 Кодекса о правонарушениях.

Она предусматривает штраф до 250 злотых или предупреждение.

При этом владельцам польских водительских удостоверений не нужно постоянно возить пластиковый документ с собой, поскольку их данные проверяют в электронном реестре.

Для водителей с украинскими удостоверениями правила другие: физический документ лучше всегда иметь при себе.

Важно понимать, что отсутствие пластикового удостоверения и отсутствие самого права управления - разные правовые ситуации. Их нельзя автоматически приравнивать друг к другу.

Что стоит проверить перед поездкой

Чтобы избежать проблем во время дорожного контроля, украинским водителям в Польше стоит проверить:

Остается ли действительным их украинское водительское удостоверение.

Имеют ли они статус временной защиты, который позволяет пользоваться украинским документом без обмена.

Не закончился ли срок признания удостоверения по общим польским правилам.

Соответствует ли категория удостоверения транспортному средству, которым они управляют.

Нет ли действующего запрета на управление или ограничений водительских прав.

Можно ли работать водителем с украинскими правами

С 17 июня 2024 года в Польше для работы водителем такси, в том числе через Uber и Bolt, обязательно нужно иметь польское водительское удостоверение. Как объясняет Министерство цифровизации Польши, это требование распространяется и на иностранцев.

Даже если украинец имеет временную защиту и может законно управлять собственным автомобилем с украинскими правами, для работы в такси их недостаточно. Водитель также должен соответствовать медицинским и психологическим требованиям, а перевозчик обязан проверить его личность, право управления и отсутствие предусмотренных законом судимостей.

За осуществление перевозок без необходимого польского удостоверения предусмотрен штраф в размере 2000 злотых.