Запах "мокрых носков" в авто: как самостоятельно почистить кондиционер без СТО

Откуда берутся "мокрые носки" в авто

Чаще всего причина скрывается не в самом воздухе, а в испарителе кондиционера. В частности, при работе на нем образуется конденсат, а вместе с влагой там могут накапливаться пыль, грязь и микроорганизмы. Поэтому после включения кондиционера в салоне может появляться характерный запах сырости.

Перед очисткой рекомендуем проверять салонный фильтр. Если он давно не менялся, забит пылью или влажн, его лучше заменить. Иногда только одно такое действие полностью решает проблему.

Если же запах остается, можно произвести очистку специальным пенообразующим очистителем для автомобильного кондиционера. Такие средства продаются в магазинах автотоваров и обычно имеют длинную трубочку, с помощью которой пену подают к испарителю через воздуховоды или дренаж - в зависимости от конструкции конкретного авто.

Перед использованием обязательно нужно прочесть инструкцию именно к вашему средству. Не стоит наугад заливать жидкость в воздуховоды или электрические компоненты - неправильное применение может навредить автомобилю.

После очищения дайте системе хорошо просохнуть. Также проверьте, работает ли дренаж кондиционера нормально: во время работы системы под автомобилем обычно появляются капли воды. Если конденсат не отводится, влага может скапливаться внутри и запах быстро вернется.

Как самостоятельно очистить кондиционер в авто (фото: magnific.com)

Простой трюк после поездки

Есть еще одна привычка, помогающая не доводить кондиционер до такого состояния.

За несколько минут до завершения поездки выключите кондиционер, но оставьте вентилятор работать. Теплый наружный воздух поможет просушить испаритель и уменьшить количество влаги внутри системы.

Также не стоит пренебрегать заменой салонного фильтра. Если в автомобиле есть соответствующая рекомендация производителя, соблюдайте ее, а после езды по очень запыленной местности или в условиях большого количества пыли фильтр может потребовать внимания раньше.

К примеру, старший директор по автомобильным испытаниям Consumer Reports Джейк Фишер, прямо объясняет причину запаха "мокрых носков" из кондиционера. По его словам, проблема чаще всего связана с конденсатом на испарителе. Влага задерживается, а если не успевает нормально отводиться, там могут размножаться бактерии и плесень - отсюда и затхлый запах.

Ко всему прочему, у Consumer Reports даже есть отдельная инструкция именно о том, как избавиться от затхлого запаха кондиционера.

Там советуют:

включить вентилятор на низкую скорость;

открыть окна;

использовать дезинфицирующее средство для кондиционера ;

; нанести его в воздухозаборник системы кондиционирования;

после этого проверить и заменить салонный фильтр, если он загрязнен.

В заключение подчеркнем, если же после очищения запах все же не исчезает, быстро возвращается или в салоне появляется запах антифриза, горючей или горелой проводки, лучше не экспериментировать самостоятельно. Здесь проблема может быть уже не в загрязненном кондиционере, а в другой части автомобиля.