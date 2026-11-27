Увольнение работников предпенсионного возраста: что предусматривает Кодекс законов о труде Украины
Украинское законодательство предусматривает дополнительную защиту для работников предпенсионного возраста. Но приближение к пенсии не означает, что работодатель ни при каких обстоятельствах не может уволить такого работника.
Какие трудовые гарантии имеют работники предпенсионного возраста и как законодательство защищает их при сокращении, пишет Styler.
Какие гарантии имеют работники предпенсионного возраста
В соответствии со статьей 42 Кодекса законов о труде Украины, работники, которым осталось менее трех лет до достижения пенсионного возраста, относятся к категориям граждан, имеющих преимущественное право остаться на работе в случае сокращения численности или штата.
При принятии решения о сокращении работодатель прежде всего должен учитывать квалификацию и производительность труда сотрудников.
Если эти показатели одинаковы, преимущество предоставляется работникам, имеющим дополнительные гарантии в соответствии с законодательством, среди которых и лица предпенсионного возраста.
В каких случаях могут уволить работника перед пенсией
Работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с работником предпенсионного возраста при наличии законных оснований.
К ним относятся:
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ликвидация предприятия;
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сокращение численности или штата работников с соблюдением установленной процедуры;
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несоответствие занимаемой должности из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья при определенных законом условиях;
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систематическое невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин при наличии предыдущего взыскания;
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прогул без уважительных причин.
При этом сам по себе возраст работника не может быть законным основанием для увольнения.
За какое время должны предупредить о сокращении
В соответствии со статьей 49-2 КЗоТ Украины, по общему правилу работодатель обязан персонально предупредить работника о предстоящем сокращении не позднее чем за два месяца.
Одновременно с предупреждением работнику должны предложить другую имеющуюся работу на предприятии, которую он может выполнять с учетом своей квалификации и состояния здоровья.
Как отмечает Верховный Суд, работодатель должен предложить работнику соответствующие вакансии, которые появляются на протяжении всего периода с момента предупреждения о сокращении до дня увольнения.
Если соответствующих вакансий нет или работник отказывается от перевода, работодатель может прекратить трудовые отношения при условии соблюдения других законодательных требований.
Какие выплаты предусмотрены в случае сокращения
Согласно статье 44 КЗоТ Украины, работник, которого увольняют в связи с сокращением численности или штата, имеет право на выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
Кроме того, как объясняют в системе бесплатной юридической помощи, при окончательном расчете работодатель должен выплатить все причитающиеся работнику средства.
К ним относятся:
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заработная плата за отработанное время;
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денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска;
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выходное пособие;
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другие выплаты, предусмотренные законодательством, трудовым или коллективным договором.
Работодатель также обязан предоставить работнику копию приказа об увольнении и письменно сообщить о суммах, начисленных при окончательном расчете.
Как защитить свои права в случае незаконного увольнения
Если работник считает, что работодатель нарушил процедуру сокращения или не учел его преимущественное право остаться на работе, он может обжаловать увольнение в суде.
Для защиты своих трудовых прав стоит сохранить:
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копию приказа об увольнении;
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уведомление о предстоящем сокращении;
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документы, подтверждающие профессиональную квалификацию;
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документы, подтверждающие право на дополнительные трудовые гарантии;
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письменные предложения о переводе на другую должность.
В соответствии со статьей 233 КЗоТ Украины, работник имеет право обратиться в суд по делу об увольнении в течение одного месяца со дня вручения копии соответствующего приказа.
Если суд признает увольнение незаконным, работника могут восстановить на работе и присудить ему выплату среднего заработка за время вынужденного прогула.