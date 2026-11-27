Какие гарантии имеют работники предпенсионного возраста

В соответствии со статьей 42 Кодекса законов о труде Украины, работники, которым осталось менее трех лет до достижения пенсионного возраста, относятся к категориям граждан, имеющих преимущественное право остаться на работе в случае сокращения численности или штата.

При принятии решения о сокращении работодатель прежде всего должен учитывать квалификацию и производительность труда сотрудников.

Если эти показатели одинаковы, преимущество предоставляется работникам, имеющим дополнительные гарантии в соответствии с законодательством, среди которых и лица предпенсионного возраста.

В каких случаях могут уволить работника перед пенсией

Работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с работником предпенсионного возраста при наличии законных оснований.

К ним относятся:

ликвидация предприятия;

сокращение численности или штата работников с соблюдением установленной процедуры;

несоответствие занимаемой должности из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья при определенных законом условиях;

систематическое невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин при наличии предыдущего взыскания;

прогул без уважительных причин.

При этом сам по себе возраст работника не может быть законным основанием для увольнения.

За какое время должны предупредить о сокращении

В соответствии со статьей 49-2 КЗоТ Украины, по общему правилу работодатель обязан персонально предупредить работника о предстоящем сокращении не позднее чем за два месяца.

Одновременно с предупреждением работнику должны предложить другую имеющуюся работу на предприятии, которую он может выполнять с учетом своей квалификации и состояния здоровья.

Как отмечает Верховный Суд, работодатель должен предложить работнику соответствующие вакансии, которые появляются на протяжении всего периода с момента предупреждения о сокращении до дня увольнения.

Если соответствующих вакансий нет или работник отказывается от перевода, работодатель может прекратить трудовые отношения при условии соблюдения других законодательных требований.

Какие выплаты предусмотрены в случае сокращения

Согласно статье 44 КЗоТ Украины, работник, которого увольняют в связи с сокращением численности или штата, имеет право на выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Кроме того, как объясняют в системе бесплатной юридической помощи, при окончательном расчете работодатель должен выплатить все причитающиеся работнику средства.

К ним относятся:

заработная плата за отработанное время;

денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска;

выходное пособие;

другие выплаты, предусмотренные законодательством, трудовым или коллективным договором.

Работодатель также обязан предоставить работнику копию приказа об увольнении и письменно сообщить о суммах, начисленных при окончательном расчете.

Как защитить свои права в случае незаконного увольнения

Если работник считает, что работодатель нарушил процедуру сокращения или не учел его преимущественное право остаться на работе, он может обжаловать увольнение в суде.

Для защиты своих трудовых прав стоит сохранить:

копию приказа об увольнении;

уведомление о предстоящем сокращении;

документы, подтверждающие профессиональную квалификацию;

документы, подтверждающие право на дополнительные трудовые гарантии;

письменные предложения о переводе на другую должность.

В соответствии со статьей 233 КЗоТ Украины, работник имеет право обратиться в суд по делу об увольнении в течение одного месяца со дня вручения копии соответствующего приказа.

Если суд признает увольнение незаконным, работника могут восстановить на работе и присудить ему выплату среднего заработка за время вынужденного прогула.