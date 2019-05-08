Боги війни! Відео "відповіді" ЗСУ на атаки окупантів вразило мережу (відео)

На Донбасі військові ЗСУ на Світлодарському напрямку ліквідували ворожі бойові машини піхоти (БМП), троє бойовиків загинули, а ще один отримав поранення. Про це повідомив у середу, 8 травня, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що удари були нанесені у відповідь на провокативні обстріл ворога, який в односторонньому порядку скасував режим припинення вогню.

"В результаті провокатавних обстрілу російсько-окупаційними військами підрозділів ОС на Світлодарському напрямку було прийнято рішення про адекватну відповідь противнику", - написав він.

Бійці ЗСУ знищили дві ворожі БМП на Світлодарському напрямку (фото: скріншот)

За даними розвідки, в результаті "відповіді" дві БМП бойовиків були знищені. Також противник отримав втрати в живій силі.

"Безповоротні втрати склали 3 людини, санітарні - одна особа", - розповів офіцер ЗСУ.

Також Штефан закликав вірити в укаринских воїнів.

"Вірте в ЗС України! Все буде Україна і перемога за нами!" - наголосив він.

Відео: YouTube / Анатолій Штірліц

У коментарях до відео користувачі мережі дякують українським військовим за щоденні подвиги на фронті та захоплюються їхньою майстерністю.

Це з міномета так чітко працюють?

Хороша робота! Так тримати!

Дуже красиво!

Ось це робота!

Знову сепар з бліндажа вийшов!

Відмінна робота! Тисніть цю нечисть скрізь де це можливо!

Чьотенько;

Боги війни і мінометники! Ви просто найкращі!

Просто браво, молодці!

Як повідомлялося раніше, нещодавно у мережі показали відео, як на Донбасі в зоні проведення ООС снайпери ЗСУ ліквідували окупанта і поранили ще одного. Українські контрснайпери провели успішну операцію зі знешкодження противника в районі селища Катеринівка в Луганській області - в смузі відповідальності 54-ї окремої мехбригади.

Також ми писали про те, що на Донбасі бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" нанесли удар по позиціях бойовиків і знищили ворожі укріплення і об'єкти.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі військові з полку "Азов" ліквідували ворожу БМП-1 на Світлодарській дузі в селищі Доломітне, яку окупанти ховали біля житлових будинків.