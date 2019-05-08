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Боги войны! Видео "ответа" ВСУ на атаки оккупантов поразило сеть (видео)


В зоне ООС бойцы ВСУ дали боевикам адекватный ответ на обстрелы

На Донбассе военные ВСУ на Светлодарском направлении ликвидировали вражеские боевые машины пехоты (БМП), трое боевиков погибли, а еще один получил ранения. Об этом сообщил в среду, 8 мая, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на провокативные обстрелы врага, который в одностороннем порядке отменил режим прекращения огня. 

"В результате провокатавних обстрелов российско-оккупационными войсками подразделений ОС на Светлодарском направлении было принято решение об адекватном ответе противнику", - написал он.

 

Бойцы ВСУ уничтожили два вражеских БМП на Светлодарском направлении (фото: скриншот) 

По данным разведки, в результате "ответки" две БМП боевиков были уничтожены. Также противник получил потери в живой силе.

"Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные - одно лицо", - рассказал офицер ВСУ.

Также Штефан призвал верить в укаринских воинов.

"Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!" - подчеркнул он.

 Видео: YouTube / Анатолий Штирлиц

В комментариях к видео пользователи сети благодарят украинских военных за ежедневные подвиги на фронте и восхищаются их мастерством.

  • Это из миномета так четко работают?
  • Хорошая работа! Так держать!
  • Очень красиво!
  • Вот это работа!
  • Опять сепар с блиндажа вышел!
  • Отличная работа! Давите эту нечисть везде где это возможно!
  • Четенько;
  • Боги войны и минометчики! Вы просто лучшие!
  • Просто браво, молодцы!

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как на Донбассе в зоне проведения ООС снайперы ВСУ ликвидировали оккупанта и ранили еще одного. Украинские контрснайперы провели успешную операцию по обезвреживанию противника в районе поселка Екатериновка в Луганской области - в полосе ответственности 54 отдельной мехбригады.

Также мы писали о том, что на Донбассе бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли удар по позициям боевиков и уничтожили вражеские укрепления и объекты.

Напомним, недавно на Донбассе военные из полка "Азов" ликвидировали вражескую БМП-1 на Светлодарской дуге в поселке Доломитное, которую оккупанты прятали возле жилых домов.

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