"Худий, блідий, обличчя сіре": Балух налякав українців станом здоров'я

Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Українець після закінчення голодування почав відчувати себе краще

Сестра українця Володимира Балуха, якого незаконно засудили на території анексованого Криму, розповіла про здоров'я брата. Про це повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook.

"Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж у серпні, коли я його бачила востаннє", - сказала вона.

Також жінка, яку звати Надія, уточнила, що мріє про те, щоб Балух скоріше вийшов на свободу.

"Брат дуже сильно переживає за нашу маму, він весь час питав про неї, просив допомагати і берегти її. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином", - підкреслила вона.

Скріншот поста (facebook.com/crimeahrg)

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що під час візиту в Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенко та активіста Володимира Балуха.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. У своїй заяві Сенцов зазначив, що припиняє голодування у зв'язку з критичним станом здоров'я та патологічними змінами в організмі. За час голодування він схуд на 12 кг

За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, українець вийшов з голодування з тяжкими наслідками для здоров'я.