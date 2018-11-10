"Худой, бледный, лицо серое": Балух напугал украинцев состоянием здоровья

Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Украинец после окончания голодовки начал чувствовать себя лучше

Сестра украинца Владимира Балуха, которого незаконно осудили на территории аннексированного Крыма, рассказала о здоровье брата. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела последний раз", - сказала она.

Также женщина, которую зовут Надежда, уточнила, что мечтает о том, чтобы Балух поскорее вышел на свободу.

"Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну", - подчеркнула она.

Скриншот поста (facebook.com/crimeahrg)

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. В своем заявлении Сенцов отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг.

По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, украинец вышел из голодания из тяжелыми последствиями для здоровья.