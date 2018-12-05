"ЛНРівці" через "афганців" передали тіло зниклого на Донбасі бійця ЗСУ

Фото: колаж РБК-Україна

За словами голови прес-центру ООС Леоніда Матюхіна, боєць один "зірвався та пішов воювати" за лінію зіткнення

У Луганській області бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через посередників передали представникам Міністерства оборони України тіло загиблого 29 листопада в районі селищ Кримське - Сокільники військовослужбовця ЗСУ Сергія Проданюка. Передача відбулася на мості через Сіверський Донець поблизу міста Щастя, передає "Новинарня".

Посередниками традиційно виступили представники громадської організації "Союз ветеранів Афганістану Луганщини". Крім того, процедура пройшла у примутності спостерігачів ОБСЄ.

Як розповів "афганець" Сергій Шонін, вони передали тіло Проданюка разом із особистими речами представникам Міністерства оборони за проектом "Евакуація 200".

"Передача відбулася, як завжди, на високому рівні. Була обопільна "тиша", тому попередньо погодили, спустили (тіло до мосту в Щастя) і передали тіло та особисті речі представникам (Міноборони України) для його подальшої передачі родичам та поховання", - розповів він у коментарі одному з сепаратистських видань.

Нагадаємо, вдень 29 листопада у прес-центрі ООС повідомили, що в ході бойового зіткнення у смузі відповідальності 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ пропав безвістивійськовий Сергій Проданюк.

Бойовики стверджували, нібито Проданюк був бійцем "української ДРГ", яка йшла визволяти окуповане село Сокільники та підірвалася на "власному" мінному полі. У штабі ООС подібні заяви спростували. Глава прес-центру Леонід Матюхін сказав, що Сергій Проданюк один "зірвався і пішов воювати" за лінію зіткнення.

"Він в жодному разі не зрадник", - сказав він і додав, що крім підриву, солдат 10-ї бригади отримав поранення від стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донеччині загинув молодший сержант, старший механік-водій танкового батальйону військової частини С4261 Олександр Іванішко.

Також ми писали, що нещодавно в інтернеті створили новий онлайн-проект під назвою "Книга пам'яті померлих за Україну", в якому містяться дані про всіх бійців, які загинули, захищаючи батьківщину від російського вторгнення на Донбасі з 2014 року.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил російські найманці вбили 10 українських воїнів.

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Відео: РБК-Україна