"ЛНРовцы" через "афганцев" передали тело пропавшего на Донбассе бойца ВСУ

Фото: коллаж РБК-Украина

По словам главы пресс-центра ООС Леонида Матюхина, боец один "сорвался и пошел воевать" за линию столкновения

В Луганской области боевики террористической группировки "ЛНР" через посредников передали представителям Министерства обороны Украины тело погибшего 29 ноября в районе поселков Крымское - Сокольники военнослужащего ВСУ Сергея Проданюка. Предача состоялась на мосту через Северский Донец вблизи города Счастье, передает "Новинарня".

Посредниками традиционно выступили представители общественной организацией "Союз ветеранов Афганистана Луганщины". Кроме того, процедура прошла в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

Как рассказал "афганец" Сергей Шонин, они передали тело Проданюка вместе с личными вещами представителям Министерства обороны по проекту "Эвакуация 200".

"Передача состоялась, как всегда, на высоком уровне. Была обоюдная "тишина", поэтому предварительно согласовали, спустили (тело к мосту в Счастье) и передали тело и личные вещи представителям (Минобороны Украины) для его дальнейшей передачи родственникам и захоронения", - рассказал он в комментарии одному из сепаратистских изданий.

Напомним, днем ​​29 ноября в пресс-центре ООС сообщили, что в ходе боевого столкновения в полосе ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести военный Сергей Проданюк.

Боевики утверждали, якобы Проданюк был бойцом "украинской ДРГ", которая шла освобождать оккупированное село Сокольники и подорвалась на "собственном" минном поле. В штабе ООС подобные заявления опровергли. Глава пресс-центра Леонид Матюхин сказал, что Сергей Проданюк один "сорвался и пошел воевать" за линию столкновения.

"Он ни в коем случае не предатель", - сказал он и добавил, что кроме подрыва, солдат 10-й бригады получил ранения от стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе погиб младший сержант, старший механик-водитель танкового батальона воинской части С4261 Александр Иванишко.

Также мы писали, что недавно в интернете создали новый онлайн-проект под названием "Книга памяти умерших за Украину", в котором содержатся данные обо всех бойцах, которые погибли, защищая родину от российского вторжения на Донбассе с 2014 года.

Напомним, в ноябре 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники убили 10 украинских воинов.

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Видео: РБК-Украина