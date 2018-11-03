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"Краще дивитися через приціл": пропагандисти Кремля зганьбилися брехнею про Донбас (відео)

STYLERВійна    03.11.2018 - 12:50
Ілюстративне фото (Styler, колаж)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Пропагандисти розповіли, що думають про "вибори" на Донбасі і представників "російського світу"

Українці в мережі підняли на сміх слова пропагандистів Путіна про спостерігачів на незаконних "вибори" на Донбасі. Відповідні кадри опублікував блогер "Фашик Донецький" на своїй сторінці в Twitter.

"Від дав же ж Бог сусідів", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самих кадрах пропагандисти Кремля стверджують, що хочуть направити спостерігачів країни-агресора на окупований Донбас, коли там будуть проходити так звані "вибори". Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів.

Відео: пропагандисти Путіна зганьбилися на росТБ (twitter.com/FashDonetsk)

"У таких сусідів краще дивитися через приціл автомата, а то невідомо, чи півнем з гівна кинуть, або спробують щось вкрасти", - сказав користувач Корован 2000.

"Я не можу цю дичину дивитися більше п'яти хвилин", - підкреслив юзер Саманчук.

"Моноголоидный оратор Золотої орди", - сказав користувач Еріх.

І так – цілий день. Істеричать як погані, кинуті баби. Параноя", - уточнив юзер Oniks.

&quot;Краще дивитися через приціл&quot;: пропагандисти Кремля зганьбилися брехнею про Донбас (відео)

Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)

До речі, російські пропагандисти використовували у своїй передачі розповідь чоловіка про ненависть до російськомовним в Житомирі.

Раніше ми писали про те, що український журналіст обурений тим, що його дочку показали на російському ТБ.

А також розповідали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

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