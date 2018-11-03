"Лучше смотреть через прицел": пропагандисты Кремля опозорились враньем о Донбассе (видео)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Пропагандисты рассказали, что думают о "выборах" на Донбассе и представителях "русского мира"

Украинцы в сети подняли на смех слова пропагандистов Путина о наблюдателях на незаконных "выборах" на Донбассе. Соответствующие кадры опубликовал блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"От дал же ж Бог соседей", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самих кадрах пропагандисты Кремля утверждают, что хотят направить наблюдателей страны-агрессора на оккупированный Донбасс, когда там будут проходить так называемые "выборы". Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей.

Ебну*ые



От дал же ж бог соседей pic.twitter.com/s5VywKQflG — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 2 ноября 2018 г.

Видео: пропагандисты Путина опозорились на росТВ (twitter.com/FashDonetsk)

"В таких соседей лучше смотреть через прицел автомата, а то неизвестно, либо петухом из говна кинут, либо попробуют что-то украсть", - сказал пользователь Корован 2000.

"Я не могу эту дичь смотреть больше пяти минут", - подчеркнул юзер Саманчук.

"Моноголоидный оратор Золотой орды", - сказал пользователь Эрих.

"И такая дребедень – целый день. Истерят как дурные, брошенные бабы. Паранойя", - уточнил юзер Oniks.

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Кстати, российские пропагандисты использовали в своей передаче рассказ мужчины о ненависти к русскоговорящим в Житомире.

Ранее мы писали о том, что украинский журналист возмущен тем, что его дочь показали на российском ТВ.

А также рассказывали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.