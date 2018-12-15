"Мадуро постарався": пропагандисти зганьбилися новим фейковим "наступом" ЗСУ

До слів прив'язали "аргентинське борошно" Мадуро
У мережі висміяли нову маячню пропагандистів президента РФ Володимира Путіна за слова про те, що бійці ЗСУ нібито готують "наступ" на Москву. Про це повідомив блогер "Фашик Донецький" на своїй сторінці в Twitter.
"Дурь таки підвезли я дивлюся", - йдеться у підписі.
Скріншот поста (twitter.com/FashDonetsk)
Звернемо увагу, що згідно фейку пропагандистів, українські бійці нібито готуються до наступу на Москву.
Підкреслимо, що це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.
"Мадуро постарався. Його аргентинське борошно забористе", - сказав користувач Leothecat.
"О, Мадуро відправив таки борошно а Ту-160 в Москву", - підкреслив юзер Артем Фростик.
"Ну, Маріуполь ж відклали наступ. Спочатку на Москву, потім на Воронеж, і на обратку – Маріуполь візьмемо", - уточнив користувач Дмитро Сліпченко.
"Цю дурь, мабуть, ракетоносцями з Венесуели доставили. Найсвіжіша", - сказала користувач Віка Мірошниченко.
Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)
До речі, так званий заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурин видав нову байку про українських бійців. За його словами, "українські карателі" готують танкову атаку на Горлівку. Він звинуватив Україну в посиленні "бронетанкового кулака під Горлівкою".
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