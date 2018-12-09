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"Эдуарду больше не наливать": в сети смеются с новой байки "ДНР" об "украинских карателях"

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 16:57
"Эдуарду больше не наливать": в сети смеются с новой байки "ДНР" об "украинских карателях"
Коллаж (РБК-Украина)

Пользователи соцсети подняли на смех заявление Басурина

Так называемый заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин выдал новую байку об украинских бойцах. По его словам, "украинские каратели" готовят танковую атаку на Горловку. Он уличил Украину в усилении "бронетанкового кулака под Горловкой". Над этим посмеялся и опубликовал пост в своем Twitter известный блогер под ником Фашик Донецкий.

"Дави их б**дь. Пора карать", - иронично подписал пост блогер.

&quot;Эдуарду больше не наливать&quot;: в сети смеются с новой байки &quot;ДНР&quot; об &quot;украинских карателях&quot;&quot;Эдуарду больше не наливать&quot;: в сети смеются с новой байки &quot;ДНР&quot; об &quot;украинских карателях&quot;Скриншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

Пользователи соцсети под постом подняли на смех этот фейк и написали свои ироничные комментарии.

"А что с химической атакой? Уже прошла? Я как-то пропустил", - написал Миротворец.

"Да сколько можно готовиться!? Там в Горловке уже ждутне дождутся, когда нормальная хавка в магазине появится и не надо будет за пенсией ездить в Бахмут и Харьков", - отметил Uncle.ru.

"Что-то басурик совсем поплохел: осунулся, подхудел... Сурковский чай?" - спросил Олег Максюк.

"Эдуарду больше не наливать", - прокомментировал Александр Полуботько.

"Пишу из акупираваного украми Артемавска. Танков полно в городе, нерастаможеные, все на евробляхах! Ужос!" - написал Максим Степаний.

&quot;Эдуарду больше не наливать&quot;: в сети смеются с новой байки &quot;ДНР&quot; об &quot;украинских карателях&quot;&quot;Эдуарду больше не наливать&quot;: в сети смеются с новой байки &quot;ДНР&quot; об &quot;украинских карателях&quot;Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Как ранее сообщалось, журналист раскрыл фейк росСМИ о задержании убийцы "Моторолы".

Еще мы писали, что мы писали, что россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ".

А также рассказали о том, до чего довели боевики оккупированный Луганска.

 

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