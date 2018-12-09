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"Едуарду більше не наливати": в мережі сміються з нової байки "ДНР" про "українських карателів"

STYLERЖиття    09.12.2018 - 16:57
"Едуарду більше не наливати": в мережі сміються з нової байки "ДНР" про "українських карателів"
Колаж (РБК-Україна)

Користувачі соцмережі підняли на сміх заяву Басурина

Так званий заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурин видав нову байку про українських бійців. За його словами, "українські карателі" готують танкову атаку на Горлівку. Він звинуватив Україну в посиленні "бронетанкового кулака під Горлівкою". Над цим посміявся і опублікував пост у своєму Twitter відомий блогер під ніком Фашик Донецький.

"Дави їх б**дь. Пора карати", - іронічно підписав пост блогер.

&quot;Едуарду більше не наливати&quot;: в мережі сміються з нової байки &quot;ДНР&quot; про &quot;українських карателів&quot;&quot;Едуарду більше не наливати&quot;: в мережі сміються з нової байки &quot;ДНР&quot; про &quot;українських карателів&quot;Скріншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

Користувачі соцмережі під постом підняли на сміх цей фейк і написали свої іронічні коментарі.

"А що з хімічної атакою? Вже пройшла? Я якось пропустив", - написав Миротворець.

"Та скільки можна готуватися!? Там у Горлівці вже ждутне дочекаються, коли нормальна хавка в магазині з'явиться і не треба буде за пенсією їздити в Бахмут і Харків", - зазначив Uncle.ru.

"Щось басурик зовсім поплохел: змарнів, подхудел... Сурковським чай?" - запитав Олег Максюк.

"Едуарду більше не наливати", - прокоментував Олександр Полуботько.

"Пишу з окупованого украми Артемівська. Танків повно в місті, нерастаможені, всі на евробляхах! Жах!" - написав Максим Степаний.

&quot;Едуарду більше не наливати&quot;: в мережі сміються з нової байки &quot;ДНР&quot; про &quot;українських карателів&quot;&quot;Едуарду більше не наливати&quot;: в мережі сміються з нової байки &quot;ДНР&quot; про &quot;українських карателів&quot;Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)

Як раніше повідомлялося, журналіст розкрив фейк росСМИ про затримання вбивці "Мотороли".

Ще ми писали, ми писали, що росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ".

А також розповіли про те, до чого довели бойовики окупований Луганськ.

 

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