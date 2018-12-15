"Мадуро постарался": пропагандисты опозорились новым фейковым "наступлением" ВСУ

Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

К словам привязали "аргентинскую муку" Мадуро

В сети высмеяли новый бред пропагандистов президента РФ Владимира Путина за слова о том, что бойцы ВСУ якобы готовят "наступление" на Москву. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"Дурь таки подвезли я смотрю", - говорится в подписи.

Скриншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

Обратим внимание, что согласно вбросу пропагандистов, украинские бойцы якобы готовятся к наступлению на Москву.

Подчеркнем, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

"Мадуро постарался. Его аргентинская мука забористая", - сказал пользователь Leothecat.

"О, Мадуро отправил таки муку а Ту-160 в Москву", - подчеркнул юзер Артем Фростик.

"Ну, на Мариуполь же отложили наступление. Сначала на Москву, потом на Воронеж, и на обратке – Мариуполь возьмем", - уточнил пользователь Дмитрий Слипченко.

"Эту дурь, видать, ракетоносцами из Венесуэлы доставили. Свежайшая", - сказала пользователь Вика Мирошниченко.

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Кстати, так называемый заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин выдал новую байку об украинских бойцах. По его словам, "украинские каратели" готовят танковую атаку на Горловку. Он уличил Украину в усилении "бронетанкового кулака под Горловкой".

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