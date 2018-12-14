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"Муки давно немає": в мережі висміяли нову "качку" бойовиків з Донбасу

STYLERВійна    14.12.2018 - 11:46
"Муки давно немає": в мережі висміяли нову "качку" бойовиків з Донбасу
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Українці надривають животи від сміху

У мережі висміяли безглузду брехню терористів з Донбасу про Україну, які просять світ захистити їх від нібито "хімічної атаки". Про це повідомив блогер "Фашик Донецький" на своїй сторінці в Twitter.

Так, за словами блогера, терористи "ніяк не вгамовуються", придумуючи все нові і нові бредні про Україну. На цей раз вони звернулися до світу з проханням "запобігти хімічній атаці з боку України".

&quot;Муки давно немає&quot;: в мережі висміяли нову &quot;качку&quot; бойовиків з Донбасу

Скріншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів мережі.

"Від них можна чекати чого завгодно. Навіть хімічну атаку у власному місті", - сказав користувач "Хроніки божевільного світу".

"Борошно вже вилучили з магазинів. Терміново вилучати горох. Поки не пізно, інакше хіматаки не уникнути", - підкреслив юзер Микола.

"Борошна ніде немає. Серьзено", - уточнила користувач Соня Нестерова.

"Знову глоду перепили. Ломка від похмілля ніяк не залишає", - сказав користувач В'ячеслав Волошан.

&quot;Муки давно немає&quot;: в мережі висміяли нову &quot;качку&quot; бойовиків з Донбасу

Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)

Як повідомлялося, раніше був опублікований дивно емоційний текст про жінок України, які перебувають у зоні ООС.

Також ми писали про те, що 4 грудня на Донеччині загинув старший солдат 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Богдан Геннадійович Хлівний.

Нагадаємо, військовослужбовець Віктор, який присвятив все своє свідоме життя службі України та її народу і давно зв'язав своє життя з силовими структурами, розповів свою зворушливу історію.

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Відео: РБК-Україна

 

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