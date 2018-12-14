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"Муки давно нет": в сети высмеяли новую "утку" боевиков с Донбасса

STYLERВойна    14.12.2018 - 11:46
"Муки давно нет": в сети высмеяли новую "утку" боевиков с Донбасса
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Украинцы надрывают животы от смеха

В сети высмеяли нелепое вранье террористов с Донбасса об Украине, которые просят мир защитить их от якобы "химической атаки". Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Так, по словам блоггера, террористы "никак не унимаются", придумывая все новые и новые бредни про Украину. На этот раз они обратились к миру с просьбой "предотвратить химическую атаку со стороны Украины".

&quot;Муки давно нет&quot;: в сети высмеяли новую &quot;утку&quot; боевиков с Донбасса

Скриншот поста (twitter.com/FashDonetsk)

Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей сети.

"От них можно ожидать чего угодно. Даже химическую атаку в собственном городе", - сказал пользователь "Хроники безумного мира".

"Муку уже изъяли из магазинов. Срочно изымайте горох. Пока не поздно, иначе химатаки не избежать", - подчеркнул юзер Николай.

"Муки нигде нет. Серьзено", - уточнила пользователь Соня Нестерова.

"Опять боярышника перепили. Ломка от похмелья никак не покидает", - сказал пользователь Вячеслав Волошан.

&quot;Муки давно нет&quot;: в сети высмеяли новую &quot;утку&quot; боевиков с Донбасса

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Как сообщалось, ранее был опубликован удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС.

Также мы писали о том, что 4 декабря на Донбассе погиб старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Богдан Геннадиевич Хлевной.

Напомним, военнослужащий Виктор, который посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу и давно связал свою жизнь с силовыми структурами, рассказал свою трогательную историю

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Видео: РБК-Украина

 

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