"Податок на ватність": в мережі висміяли безглуздий фейк пропагандистів Кремля

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Безглузда брехня змусила українців "надривати животи"

Українці в мережі висміяли брехню пропагандистів Кремля про існування "мовних патрулів" Дніпрі. Про це повідомив блогер "Фашик Донецькій" Twitter.

"Ох ти ж блін, якась дичина", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно пост, в якому жінка скаржиться, що забирала дитину зі школи і розмовляла з нею російською мовою в Дніпрі. Після цього "мовний патруль" оштрафував її на 750 гривень.

Фото: брехня про "мовний патруль" у Дніпрі (twitter.com/FashDonetsk)

Це стало причиною їдких насмішок серед користувачів.

"Легко відбулася. Могли і вирвати мову, і кров у дитини випити", - сказав користувач Аликаб Мугабли.

"До речі, так. Ідея – вогонь. Податок на ватность", - підкреслив юзер Остап Вишня.

"Хай поміняють методичку. Вже не актуально. Навіть самі упоротые кацапоотродье не вірить у таке", - сказав користувач Панда.

Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)

До речі, російські пропагандисти використовували у своїй передачі розповідь чоловіка про ненависть до російськомовнихв Житомирі.

Раніше ми писали про те, що український журналіст обурений тим, що його дочку показали на російському ТБ.

А також розповідали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.