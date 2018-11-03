"Налог на ватность": в сети высмеяли нелепый фейк пропагандистов Кремля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нелепое вранье заставило украинцев "надрывать животы"

Украинцы в сети высмеяли вранье пропагандистов Кремля о существовании "языковых патрулей" в Днепре. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкй" в Twitter.

"Ух ты ж блин, какая дичь", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно пост, в котором женщина жалуется, что забирала ребенка со школы и разговаривала с ним на русском языке в Днепре. После этого "языковой патруль" оштрафовал ее на 750 гривен.

Фото: вранье про "языковой патруль" в Днепре (twitter.com/FashDonetsk)

Это стало причиной едких насмешек среди пользователей.

"Легко отделалась. Могли и язык вырвать, и кровь у ребенка выпить", - сказал пользователь Аликаб Мугабли.

"Кстати, да. Идея – огонь. Налог на ватность", - подчеркнул юзер Остап Вишня.

"Пусть поменяют методичку. Уже не актуально. Даже самые упоротые кацапоотродье не верит в такое", - сказал пользователь Панда.

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Кстати, российские пропагандисты использовали в своей передаче рассказ мужчины о ненависти к русскоговорящим в Житомире.

Ранее мы писали о том, что украинский журналист возмущен тем, что его дочь показали на российском ТВ.

А также рассказывали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.