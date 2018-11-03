"Налог на ватность": в сети высмеяли нелепый фейк пропагандистов Кремля

Нелепое вранье заставило украинцев "надрывать животы"
Украинцы в сети высмеяли вранье пропагандистов Кремля о существовании "языковых патрулей" в Днепре. Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкй" в Twitter.
"Ух ты ж блин, какая дичь", - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном фото видно пост, в котором женщина жалуется, что забирала ребенка со школы и разговаривала с ним на русском языке в Днепре. После этого "языковой патруль" оштрафовал ее на 750 гривен.
Фото: вранье про "языковой патруль" в Днепре (twitter.com/FashDonetsk)
Это стало причиной едких насмешек среди пользователей.
"Легко отделалась. Могли и язык вырвать, и кровь у ребенка выпить", - сказал пользователь Аликаб Мугабли.
"Кстати, да. Идея – огонь. Налог на ватность", - подчеркнул юзер Остап Вишня.
"Пусть поменяют методичку. Уже не актуально. Даже самые упоротые кацапоотродье не верит в такое", - сказал пользователь Панда.
Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)
Кстати, российские пропагандисты использовали в своей передаче рассказ мужчины о ненависти к русскоговорящим в Житомире.
Ранее мы писали о том, что украинский журналист возмущен тем, что его дочь показали на российском ТВ.
А также рассказывали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.