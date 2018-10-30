"Прийшов вбивати українців": в мережі показали російського найманця, який відверто розказує про свої злочини (відео)

Російський найманець із позивним Горинич (кадри з відео: facebook.com/backandalive)

Горинич зізнається, що в Росії він не потрібен

Російський найманець з позивним Горинич на камеру розповідає своєму "колезі" де і як служив, по якій причині приїхав воювати на стороні окупантів у Донбасі. При цьому чоловік спокійно відкриває коробку з трасером (боєприпас особливої конструкції до вогнепальної зброї) російського виробництва. Та готується до чергового обстрілу українських позицій. Відповідне відео з’явилося на facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

На сторінці фонду також повідомляється, що російський найманець приїхав із Хабаровського краю. Чоловік служив до цього в армії РФ. Але, як він сам зізнається, був звідти звільненій. В Україні він хоче "бути корисним".

За кадром чоловічий голос питає у Горинича навіщо "російський найманець вбиває українських солдат?"

На що Горинич відповідає: "Російський найманець?! Мене з російської армії вигнали ще в 2009 році. Раз ми не потрібні в Росії, тут хоча б, сподіваюсь, потрібними будемо".

Найманець з РФ відкрито розповідає про свої злочини Він прийшов вбивати українців. Російські найманці записують відео своїх кривавих злочинів, а потім відкрито розповідають про те, звідки вони і що саме роблять на Донбасі. На кадрах нижче – бойовик із позивним Горинич із Хабаровського краю, який готується до чергового обстрілу позицій ЗСУ і відкриває трасера російського виробництва. До 2009-го він служив в армії РФ, а потім, за його ж словами, був звідти звільнений. «Раз мы не нужны в России, то здесь хоть нужны, надеюсь», - каже бойовик. Найманець без честі і совісті прийшов в Україну вбивати й сподівається, що потрібен тут комусь. Чи є кінець у цинізму бойовиків? Мабуть, немає. А от війна повинна якнайшвидше закінчитися. І закінчитися нашою перемогою! Допомогти звільнити Донбас від окупантів, щоб не було більше ані подібних відео, ані втрат з нашого боку, ані сліз мирного населення, - наша спільна справа і мета. Допомогти прискорити перемогу кожен може тут: https://goo.gl/FypCi5 Фонд «Повернись живим» Опубліковано Повернись живим Вівторок, 30 жовтня 2018 р.

Найманець з РФ відкрито розповідає про свої злочини

По темі: Вічна слава: в мережі показали фото загиблого українського бійця з позивним "Сява".

Далі чоловік розповідає, як навчався у експериментальній частині, він дякує командирові свого взводу навчальної розвідроти.

"Найманець без честі і совісті прийшов в Україну вбивати й сподівається, що потрібен тут комусь. Чи є кінець у цинізму бойовиків? Мабуть, немає. А от війна повинна якнайшвидше закінчитися. І закінчитися нашою перемогою!" — пишуть на сторінці "Повернись живим".

Нагадаємо, раніше відома українська волонтер Наталя Юсупова дала українцям кілька порад щодо економії в опалювальний сезон. Волонтер зазначила: "Соромно - красти, а жити економно - норма".

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