"Пришел убивать украинцев": в сети показали российского наемника, который откровенно рассказывает о своих преступлениях (видео)

Российский наемник с позывным Горыныч (кадры из видео: facebook.com/backandalive)

Горыныч признается, что в России он не нужен

Российский наемник с позывным Горыныч на камеру рассказывает своему "коллеге" где и как служил, по какой причине приехал воевать на стороне оккупантов в Донбассе. При этом мужчина спокойно открывает коробку с трасером (боеприпас особой конструкции к огнестрельному оружию) российского производства. И готовится к очередному обстрелу украинских позиций. Соответствующее видео появилось на facebook-странице фонда "Вернись живым".

На странице фонда также сообщается, что российский наемник приехал из Хабаровского края. Мужчина служил до этого в армии РФ. Но, как он сам признается, был оттуда уволен. В Украине он хочет "быть полезным".

За кадром мужской голос спрашивает у Горыныча "зачем российский наемник убивает украинских солдат?"

На что Горыныч отвечает: "Российский наемник?! Меня с российской армии выгнали еще в 2009 году. Раз мы не нужны в России, здесь хоть, надеюсь, нужны будем".

Наемник из РФ открыто рассказывает о своих преступлениях Он пришел убивать украинцев. Российские наемники записывают видео своих кровавых преступлений, а затем открыто рассказывают о том, откуда они и что именно делают на Донбассе. На кадрах ниже – боевик с позывным Горыныч из Хабаровского края, который готовится к очередному обстрелов позиций ВСУ и открывает трассерам российского производства. До 2009-го он служил в армии РФ, а потом, по его же словам, был оттуда уволен. «Раз мы не нужны в России, то здесь хоть нужны, надеюсь», - говорит боевик. Наемник без чести и совести пришел в Украину убивать и надеется, что нужен здесь кому-то. Есть ли конец у цинизма боевиков? Пожалуй, нет. А вот война должна как можно быстрее закончиться. И закончиться нашей победой! Помочь освободить Донбасс от оккупантов, чтобы не было больше ни подобных видео, ни потерь с нашей стороны, ни слез мирного населения, - наше общее дело и цель. Помочь ускорить победу каждый может здесь: https://goo.gl/FypCi5 Фонд «Вернись живым» Опубликовано Вернись живым Вторник, 30 октября 2018 г.

Наемник из РФ открыто рассказывает о своих преступлениях

По теме: Вечная слава: в сети показали фото погибшего украинского бойца с позывным "Сява".

Далее мужчина рассказывает, как учился в экспериментальной части, он благодарит командиру своего взвода учебной разведроты.

"Наемник без чести и совести пришел в Украину убивать и надеется, что нужен здесь кому-то. Есть ли конец цинизму боевиков? Пожалуй, нет. А вот война должна поскорее закончиться. И закончиться нашей победой!" — пишут на странице "Вернись живым".

Напомним, ранее известная украинская волонтер Наталья Юсупова дала украинцам несколько советов по экономии в отопительный сезон. Волонтер отметила: "Стыдно - воровать, а жить экономно - норма".

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