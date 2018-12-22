ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Залишилася дружина, син і дочка": снайпер ЗСУ помер у лікарні

STYLERВійна    22.12.2018 - 14:40
"Залишилася дружина, син і дочка": снайпер ЗСУ помер у лікарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік отримав поранення на Светлодарській дузі

В Сумській області поховали українського воїна Олексія Гребенюка, який отримав тяжке поранення в живіт на Светлодарській дузі. Про це повідомляє "5 канал".

Так, 7 листопада, під час боїв в районі селища Новолуганское на Светлодарській дузі, Олексій був важко поранений у живіт. 40 днів за його життя боролися лікарі спочатку в Бахмуті, потім в реанімації Харкова, а потім у Києві.

Але врятувати життя бійця не вдалося. Він помер, не приходячи в свідомість. Він брав участь у ООС з березня по квітень 2015 2016 о 17-й окремій танковій бригаді. У червні 2017 підписав контракт і повернувся на фронт. Попрощалися з ним в його рідному місті. У бійця залишилися дружина, син і дочка.

Як раніше повідомлялося, 7 грудня пішов з життя український військовий, учасник бойових дій на сході України Олександр Коломієць, який служив у 128-й окремій гірсько-піхотної бригади.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Сліпака.

Парубій розповів, який закон дозволить США надавати техдопомогу для ЗСУ Порошенко розраховує на бойові вертольоти Airbus для ЗСУ
Новини України Збройні сили УкраїниСветлодарск
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся