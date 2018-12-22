"Залишилася дружина, син і дочка": снайпер ЗСУ помер у лікарні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік отримав поранення на Светлодарській дузі

В Сумській області поховали українського воїна Олексія Гребенюка, який отримав тяжке поранення в живіт на Светлодарській дузі. Про це повідомляє "5 канал".

Так, 7 листопада, під час боїв в районі селища Новолуганское на Светлодарській дузі, Олексій був важко поранений у живіт. 40 днів за його життя боролися лікарі спочатку в Бахмуті, потім в реанімації Харкова, а потім у Києві.

Але врятувати життя бійця не вдалося. Він помер, не приходячи в свідомість. Він брав участь у ООС з березня по квітень 2015 2016 о 17-й окремій танковій бригаді. У червні 2017 підписав контракт і повернувся на фронт. Попрощалися з ним в його рідному місті. У бійця залишилися дружина, син і дочка.

Як раніше повідомлялося, 7 грудня пішов з життя український військовий, учасник бойових дій на сході України Олександр Коломієць, який служив у 128-й окремій гірсько-піхотної бригади.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Сліпака.