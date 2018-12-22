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"Осталась жена, сын и дочь": снайпер ВСУ скончался в больнице

STYLERВойна    22.12.2018 - 14:40
"Осталась жена, сын и дочь": снайпер ВСУ скончался в больнице
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина получил ранение на Светлодарской дугу

В Сумской области похоронили украинского воина Алексея Гребенюка, который получил тяжелое ранение в живот на Светлодарской дуге. Об этом сообщает "5 канал".

Так, 7 ноября, во время боев в районе поселка Новолуганское на Светлодарской дуге, Алексей был тяжело ранен в живот. 40 дней за его жизнь боролись врачи сначала в Бахмуте, потом в реанимации Харькова, а потом в Киеве.

Но спасти жизнь бойца не удалось. Он умер, не приходя в сознание. Он брал участие в ООС с марта 2015 по апрель 2016 в 17 отдельной танковой бригаде. В июне 2017 подписал контракт и вернулся на фронт. Попрощались с ним в его родном городе. У бойца остались жена, сын и дочь.

Как ранее сообщалось, 7 декабря ушел из жизни украинский военный, участник боевых действий на востоке Украины Александр Коломиец, который служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака.

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