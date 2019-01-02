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Пішла на фронт слідом за братом: історія 22-річної медсестри вразила мережу

STYLERВійна    02.01.2019 - 15:57
Пішла на фронт слідом за братом: історія 22-річної медсестри вразила мережу
Колаж РБК-Україна

Дівчина пам'ятає кожного зі своїх поранених

Старшій медсестрі Дар'ї 22 роки - й останні три роки вона допомагає пораненим бійцям на передовій. До військкомату дівчина пішла одразу після Генічеського медучилища. Вона дуже хотіла потрапити на передову до старшого брата, який на той момент перебував у зоні бойових дій. Відтоді дівчина служить у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Історію хороброї дівчини переповідає благодійна організація "Повернись живим" у Facebook

За роки служби вона була під обстрілами, врятувала не одне життя та вилікувала багато бійців. Деякі з них знаходять медика у соцмережах та дякують. Своїх поранених, каже Даша, пам’ятає усіх до одного.

Пішла на фронт слідом за братом: історія 22-річної медсестри вразила мережу

22-річна Даша (facebook.com/backandalive/)

Даша згадує, як прийшла до батьків і сказала, що хоче в армію.

"У мене брат служив, і я пішла за ним. Я – єдина дівчина у родині, у мене чотири брати, три з них – менші. Звісно, батьки й бабуся дуже переживали. До останнього я не казала, що ми у зоні АТО. Але, коли була на першій лінії, вони самі здогадалися й довелося зізнатися. Зараз також переживають, але змирилися з моїм вибором", – каже Даша.

Пішла на фронт слідом за братом: історія 22-річної медсестри вразила мережу

Скріншот посту (facebook.com/backandalive/)

Зараз її бригада виконує завдання на першій лінії, тож, військові медики завжди у напруженні та готові виїжджати за пораненими, евакуювати та надавати допомогу у будь-яку годину.

Дівчина каже, що не може всидіти вдома - коли приїздить у відпустку, їй одразу хочеться назад.

"Війна дала мені самостійність, досвід роботи, адже я прийшла одразу після училища", – каже дівчина.

Користувачів мережі Facebook вразила історія дівчини. Вони залишили безліч коментарів, в яких підтримали Дашу і побажали Україні перемоги.

"Сонечко! Яка ти молоденька. Нехай тебе Бог береже. Янгола-охоронця вам усім",  - побажала Ніна Монталіон.

"Дитино, війна скоро закінчиться. І я бажаю знайти себе в мирному житті. Це теж дуже важливо!", - зауважила Олена Хариняк.

"Божої опіки Вам, наша красуня, одягнена в форму захисника Батьківщини", - написала Nelya Chernyak.

"Молодець, дівчинко! Не потрібно бути важливим - важливо бути потрібним!", - зауважила Валентина Бойко.

Пішла на фронт слідом за братом: історія 22-річної медсестри вразила мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive/)

До речі, ми писали про незрячого ветерана АТО, який на протезі взяв участь у Марафоні морської піхоти в США.

Нагадаємо, онука мольфара передбачила майбутнє Донбасу і новий Майдан.

Раніше ми публікували відео, на якому військові емоційно звернулися до українців.

Відео: РБК-Україна

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