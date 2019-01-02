Пошла на фронт вслед за братом: история 22-летней медсестры поразила сеть

Коллаж РБК-Украина

Девушка помнит каждого из своих раненых

Старшей медсестре Дарье 22 года - и последние три года она помогает раненым бойцам на передовой. В военкомат девушка ушла сразу после Генического медучилища. Она очень хотела попасть на передовую к старшему брату, который на тот момент находился в зоне боевых действий. С тех пор девушка служит в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Историю храброй девушки пересказывает благотворительная организация "Повернись живим" в Facebook.

За годы службы она была под обстрелами, спасла не одну жизнь и вылечила много бойцов. Некоторые из них находят медика в соцсетях и благодарят. Своих раненых, говорит Даша, помнит всех до одного.

22-летняя Даша (facebook.com/backandalive/)

Даша вспоминает, как пришла к родителям и сказала, что хочет в армию.

"У меня брат служил, и я пошла за ним. Я – единственная девочка в семье, у меня четыре брата, три из них – младше. Конечно, родители и бабушка очень переживали. До последнего я не говорила, что мы в зоне АТО. Но, когда была на первой линии, они сами догадались и пришлось признаться. Сейчас также переживают, но смирились с моим выбором", – говорит Даша.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive/)

Сейчас ее бригада выполняет задачу на первой линии, поэтому, военные медики всегда в напряжении и готовы выезжать за ранеными, эвакуировать и оказывать помощь в любой час.

Девушка говорит, что не может усидеть дома, когда приезжает в отпуск, ей сразу хочется обратно.

"Война дала мне самостоятельность, опыт работы, ведь я пришла сразу после училища", – говорит девушка.

Пользователей сети Facebook поразила история девушки. Они оставили множество комментариев, в которых поддержали Дашу и пожелали Украине победы.

"Солнышко! Какая ты молоденькая. Пусть тебя Бог бережет. Ангела-хранителя вам всем", - пожелала Нина Монталион.

"Деточка, война скоро закончится. И я желаю найти себя в мирной жизни. Это тоже очень важно!", - отметила Елена Хариняк.

"Божьей опеки Вам, наша красавица, одетая в форму защитникаРодины", - написала Nelya Chernyak.

"Молодец, девочка! Не нужно быть важным - важно быть нужным!", - заметила Валентина Бойко.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive/)

Кстати, мы писали о незрячем ветеране АТО, который на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США.

Напомним, внучка мольфара предсказала будущее Донбасса и новый Майдан.

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Видео: РБК-Украина