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"Воюватиму до перемоги": історія одного з найстарших бійців зворушила мережу

STYLERВійна    18.12.2018 - 17:15
"Воюватиму до перемоги": історія одного з найстарших бійців зворушила мережу
Колаж РБК-Україна

47-річного воїна вдома чекають дружина, двоє дорослих доньок та онук

Геннадій – найстарший боєць бригади "Чорних запорожців", побратими кличуть його "Батя". Він брав участь в обороні Гнутового і Широкиного, воював на Авдіївській промзоні, нині чоловік бореться за Україну на Світлодарській дузі. Історію мужнього воїна розповіла благодійна організація "Повернись живим" у Facebook.

Генадій говорить, що свій позивний він отримав одразу ж по мобілізації.

"Це ще з мобілізації пішло. Я тоді був найстарший у взводі, решта - пацани двадцятирічні. Ну Батя, то й Батя", – усміхається чоловік.

&quot;Воюватиму до перемоги&quot;: історія одного з найстарших бійців зворушила мережу

Фото зі сторінки "Повернись живим" (facebook.com/backandalive/)

Цілий рік чоловік чекав на повістку, але не дочекався – сам пішов за мобілізаційним квитком потай від дружини. Після закінчення служби він не зміг всидіти вдома і вже за півроку підписав контракт – і пішов до найгарячішої точки.

"Дивився новини, душа боліла. Не зміг залишатися осторонь. Дізнався, де найгарячіша точка тоді була. То була Авдіївка. Пішов туди", – розповідає чоловік.

&quot;Воюватиму до перемоги&quot;: історія одного з найстарших бійців зворушила мережу

Скріншот посту (facebook.com/backandalive/)

Геннадій розповідає, що їхня бригада базувалася так близько від ворогів, що окупанти час від часу кричали українським солдатам, аби ті здавалися, і навіть чай із печивом пропонували. У відповідь наші солдати щоранку вмикали Гімн України.

Близькі люди часто просять його повернутися додому, але "Батя" збирається воювати до перемоги. Він каже, що йому дуже боляче,  коли говорять, що втомилися від війни.

&quot;Воюватиму до перемоги&quot;: історія одного з найстарших бійців зворушила мережу

Скріншот посту (facebook.com/backandalive/)

Користувачі мережі підтримали хороброго чоловіка відгуками та коментарями у мережі.

"Найкращі побажання, земний уклін, хай Боженько Вас береже", - написала Павлина Чеберяк.

"Гордимось! ", - сказав Михайло Пилипяк.

"Найскорішої перемоги! ", - побажала Nina Shekhovtsova.

"Вдячні Вам! Повертайтеся живими!", - прокоментувала Таня Гула.

&quot;Воюватиму до перемоги&quot;: історія одного з найстарших бійців зворушила мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive/)

Нагадаємо, раніше ми публікували історію 22-річного бойця, який ховає обличчя під балаклавою, аби його батьки не дізналися, що він воює на передовій.

Також ми розповідали про красуню-білявку, яка мріяла стати актрисою, а натомість пішла на передову.

Читайте також: Акція "тепла зима": як троє сусідів роблять буржуйки для бійців на передовій.

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