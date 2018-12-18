"Воевать до победы": история одного из самых старших бойцов тронула сеть

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47-летнего воина дома ждут жена, двое взрослых дочерей и внук

Геннадий – самый старший боец бригады "Черных запорожцев", побратимы зовут его "Батя". Он участвовал в обороне Гнутового и Широкиного, воевал на Авдеевской промзоне, сейчас мужчина борется за Украину на Светлодарськой дуге. Историю мужественного воина рассказала благотворительная организация "Повернись живим" в Facebook.

Геннадий говорит, что свой позывной он получил сразу же после мобилизации.

"Это еще с мобилизации повелось. Я тогда был старшим во взводе, остальные - пацаны двадцатилетние. Ну Батя, то и Батя", – улыбается мужчина.

Фото со страницы "Вернись живым" (facebook.com/backandalive/)

Целый год человек ждал повестку, но не дождался – сам пошел по мобилизационному билету втайне от жены. После окончания службы он не смог усидеть дома и уже через полгода подписал контракт и ушел в самую жаркую точку.

"Смотрел новости, душа болела. Не смог оставаться в стороне. Узнал, где самая горячая точка тогда была. То была Авдеевка. Пошел туда", – рассказывает мужчина.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive/)

Геннадий рассказывает, что их бригада базировалась так близко от врагов, что оккупанты время от времени кричали украинским солдатам, чтобы те сдавались, и даже чай с печеньем предлагали. В ответ наши солдаты каждое утро включали Гимн Украины.

Близкие люди часто просят его вернуться домой, но "Батя" собирается воевать до победы. Он говорит, что ему очень больно, когда говорят, что устали от войны.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive/)

Пользователи сети поддержали храброго мужчину отзывами и комментариями в сети.

"Наилучшие пожелания, земной поклон, пусть Боженька Вас бережет", - написала Павлина Чеберяк.

"Гордимся! ", - сказал Михаил Пилипяк.

"Скорейшей победы! ", - пожелала Nina Shekhovtsova.

"Спасибо Вам! Возвращайтесь живыми!", - прокомментировала Таня Гула.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive/)

Напомним, ранее мы публиковали историю 22-летнего бойця, который прячет лицо под балаклавой, чтобы его родители не узнали, что он воюет на передовой.

Также мы рассказывали о красотке-блондинке, которая мечтала стать актрисой, а вместо этого пошла на передовую.

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