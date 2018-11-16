"Завжди будемо пам'ятати героя": на Донбасі загинув брат відомого історика

Колаж РБК-Україна

Боєць проходив службу з 2016 року

У зоні бойових дій на сході України загинув боєць Збройних Сил України сержант Олександр Петрович Лук'янець. Про це повідомили на сторінці "56-а окрема мотопіхотна Маріупольська бригада" в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що трагедія сталася в четвер, 15 листопада в зоні проведення ООС.

"Повідомляємо сумну звістку. Сьогодні в зоні проведення ООС, пішов з життя сержант Лук'янець Олександр Петрович, старшина 3 мотопіхотної роти 21 омпб. У батальйоні проходив службу з 2016 року, зарекомендував себе як відповідальний військовослужбовець. Службові обов'язки виконував завжди сумлінно, в повному обсязі. Співчуваємо втрати сім'ї, це втрата для кожного з нас. Завжди будемо пам'ятати героя", — сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com)

Також стало відомо, що загиблий боєць Олександр Лук'янець був рідним братом відомого львівського історика, директора Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" Руслана Забілого.

Скріншот фото (facebook.com/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що після важкої хвороби помер ветеран АТО.

В Одесі в лікарні помер відомий активіст, учасник Революції Гідності та антитерористичної операції на Донбасі, який звільняв Слов'янськ Сергій Ніколов.

А також писали про те, що стали відомі подробиці загибелі медика-добровольця з АТО.

28-річний Мар'ян Малявский був виявлений повішеним у лісосмузі на околиці Варшави, Польща. Останній рік хлопець перебував у Польщі на заробітках.

Відео: РБК-Україна