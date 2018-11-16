"Всегда будем помнить героя": на Донбассе погиб брат известного историка

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Боец проходил службу с 2016 года

В зоне боевых действий на востоке Украины погиб боец Вооруженных Сил Украины сержант Александр Петрович Лукьянец. Об этом сообщили на странице "56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада" в социальной сети Facebook.

Известно, что трагедия произошла в четверг, 15 ноября в зоне проведения ООС.

"Сообщаем печальную весть. Сегодня в зоне проведения ООС, ушел из жизни сержант Лукьянец Александр Петрович, старшина 3 мотопехотной роты 21 омпб. В батальоне проходил службу с 2016 года, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий. Служебные обязанности выполнял всегда добросовестно, в полном объеме. Сочувствуем потере семьи, это потеря для каждого из нас. Всегда будем помнить героя", — сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com)

Также стало известно, что погибший боец Александр Лукьянец был родным братом известного львовского историка, директора Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслана Забилого.

Скриншот фото (facebook.com/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после тяжелой болезни скончался ветеран АТО.

В Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск Сергей Николов.

А также писали о том, что стали известны подробности гибели медика-добровольца из АТО.

28-летний Марьян Малявский был обнаружен повешенным в лесополосе на окраине Варшавы, Польша. Последний год парень находился в Польше на заработках.

Видео: РБК-Украина