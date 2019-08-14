Кандидат Борис Приходько в окрузі №210 нагнав "титушок" на виборчу дільницю (ВІДЕО)

В окрузі №210 кандидат Борис Приходько за допомогою "титушок" зриває результати виборів. Про це стало відомо з відео, яке поширили місцеві активісти.

В селі Часнівці на Чернігівщині дільнична виборча комісія (знаходиться в геріатричному пансіонаті - ред.) оточена озброєними "титушками".

"У приміщенні дільничної виборчої комісії знаходиться більше 10 автомобілів з озброєними молодиками. Вони вимагають виконати рішення Чернігівського окружного адміністративного суду та визнати недійсними результати голосування на виборчій дільниці. Вночі погрожували представникам громадськості, які забарикадувалися на ділянці, клацали затворами і вимагали "забиратися звідси". Вчора зник, і є підстави вважати що це викрадення, сільський староста Дмитро Рак", - йдеться в заяві активістів.

За їх словами, "титушки" Приходько оточили будинок директора геріатричного пансіонату і заважають поїхати на суд.

"Штаб кандидата Бориса Приходько оточив будівлю геріатричного пансіонату та будинок Миколи Шапки - директора цієї установи. Останній, боячись погроз, не може потрапити на засідання Шостого адміністративного суду, де сьогодні мають слухати апеляцію за рішенням визнати результати голосування на дільниці. Також у Києві під будівлею суду мітинг - громадяни обурені спробою вплинути на вибір громадян через суд, позбавивши права голосу людей з інвалідністю. Результат на цій ділянці є невдалим для Приходько. Якщо голоси визнають дійсними, він остаточно програє", - продовжують активісти.

Кандидат у депутати стяг "титушек" (YouTube/Pravda Info)

Нагадаємо, що округ №210 в Чернігівській області - єдиний, де не оголошений результат. Хоча переможцем став самовисуванець Сергій Коровченко, але кандидат Борис Приходько заявив про фальсифікацію результатів. Голоси перерахували і з різницею в 98 голосів, як і раніше перемагає Коровченко. Зараз ЦВК чекає рішення засідання Апеляційного суду.

"Відмінити результати голосування вимагає кандидат Борис Приходько - один з "гаманців" донецького клану, який з 2012 року і аж до перемоги Революції гідності був першим заступником глави Нацбанку. Незадоволений програшем "регіонал" вимагає перерахунку голосів на 33 дільницях округу і домігся свого. Або, скоріше, "порішав" у суді щодо відповідного рішення. Але не так сталося, як гадалося. Повторний перерахунок показав - Коровченко все одно виграв вибори", - вважають активісти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Кабміні прокоментували необхідність дострокових місцевих виборів.

А також розповідали про те, що суд скасував підсумки голосування на одній з дільниць 210 округу.