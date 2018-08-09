Дієтолог назвала 6 способів зменшення стресу і його негативного впливу на організм

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Дієтолог рекомендує в тому числі лягати спати до 23:00, без гаджетів

Відома українська дієтолог Катерина Толстікова по пунктах перерахувала основні методи, які допоможуть вам зменшити негативний вплив зовнішніх стресів на організм, а також знизити і нормалізувати рівень кортизолу (в разі, якщо він дійсно зависокий). Про це дієтолог розповіла на своїй instagram-сторінці.

Тут слід зазначити, що кортизол — це гормон, який допомагає організму мобілізувати енергію в екстрених/стресових ситуаціях. Так, кортизол підвищує рівень адреналіну і допомагає нам сфокусуватися на небезпеці.

Однак з "викидом" цього гормону в організмі пов'язують і небажаний набір ваги. Вважається, що високий рівень "гормону стресу" викликає хронічне відчуття голоду, спонукаючи нас з'їсти щось солодке. Тобто людина починає "заїдати стрес".

До речі, британські дієтологи якось перерахували топ-5 продуктів, які допомагають впоратися з пригніченим настроєм, без шкоди для фігури.

Катерина Толстікова пояснила, як же навчити свій організм справлятися зі стресами. Далі наводимо 6 порад дієтолога:

Режим сну. Я про це завжди кажу і буду казати, сон ВЧАСНО — до 23:00 — впливає на продуктивність і роботу ваших гормонів наступного дня! НЕ встигли лягти вчасно, пиши пропало. Такі реалії! Відключення гаджетів і включення їх на режим "жовтого світла", щоб не порушувати продукцію мелатоніну — гормону, який управляє нашим сном. МЕНШЕ кофеїну, дорогі друзі! МЕНШЕ! Особливо з молоком! Бажано до 2-х чашок кави в день до 14:00. Фізкультура! І причому вся — в кайф! Знайдіть для себе те, що приносить задоволення. Хоча для стабільності кортизолу найкраще заходить йога, пілатес, стретчінг, плавання і ходьба! Ну і звичайно ж ХАРЧУВАННЯ — основа основ. Неправильний раціон може затримувати воду, і вага росте не по днях, а по годинах! ГАМК (GABA) — найважливіший гальмівний нейромедіатор нашої першої системи. Для того щоб його було достатньо і він регулював ваші наднирники в тому числі, в раціоні повинні бути ОБОВ'ЯЗКОВО сірковмісні продукти: брокколі, цвітна капуста, цибуля, часник, брюссельська капуста, кабачок, яйця. А також продукти, багаті магнієм (це аж 300 ферментів, залежних від нього): горіхи, насіння гарбуза, кунжут, бобові. Достатня для вас кількість води! З лимоном або без — це не суть, головне — пийте, особливо без цукру! Медитація, спа-процедури, масаж — це все безумовно потрібно вписати у свій скажений графік! А найголовніше — це все має бути в балансі та без напрягу.

До речі, раніше Толстікова поділилася дуже простим рецептом "правильного" морозива, яке не тільки допоможе легше перенести спеку, але також покращує мікрофлору кишечника. Важливо, що приготування такого десерту багато часу у вас не займе.

Що стосується фізичних навантажень, радимо звернути увагу на корисну вправу фітнес-тренера Аніти Луценко.

Так, Луценко показала, як правильно виконувати планку-гірку", яка відмінно підійде не тільки для зміцнення м'язів спини, а також ніг, рук і преса.

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER)