Дієтолог назвала 6 способів зменшення стресу і його негативного впливу на організм

Дієтолог рекомендує в тому числі лягати спати до 23:00, без гаджетів
Відома українська дієтолог Катерина Толстікова по пунктах перерахувала основні методи, які допоможуть вам зменшити негативний вплив зовнішніх стресів на організм, а також знизити і нормалізувати рівень кортизолу (в разі, якщо він дійсно зависокий). Про це дієтолог розповіла на своїй instagram-сторінці.
Тут слід зазначити, що кортизол — це гормон, який допомагає організму мобілізувати енергію в екстрених/стресових ситуаціях. Так, кортизол підвищує рівень адреналіну і допомагає нам сфокусуватися на небезпеці.
Однак з "викидом" цього гормону в організмі пов'язують і небажаний набір ваги. Вважається, що високий рівень "гормону стресу" викликає хронічне відчуття голоду, спонукаючи нас з'їсти щось солодке. Тобто людина починає "заїдати стрес".
До речі, британські дієтологи якось перерахували топ-5 продуктів, які допомагають впоратися з пригніченим настроєм, без шкоди для фігури.
Катерина Толстікова пояснила, як же навчити свій організм справлятися зі стресами. Далі наводимо 6 порад дієтолога:
До речі, раніше Толстікова поділилася дуже простим рецептом "правильного" морозива, яке не тільки допоможе легше перенести спеку, але також покращує мікрофлору кишечника. Важливо, що приготування такого десерту багато часу у вас не займе.
Що стосується фізичних навантажень, радимо звернути увагу на корисну вправу фітнес-тренера Аніти Луценко.
Так, Луценко показала, як правильно виконувати планку-гірку", яка відмінно підійде не тільки для зміцнення м'язів спини, а також ніг, рук і преса.
Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER)