Диетолог назвала 6 способов уменьшения стресса и его негативного влияния на организм

Диетолог рекомендует в том числе ложиться спать до 23:00, без гаджетов
Известная украинская диетолог Екатерина Толстикова по пунктам перечислила основные методы, которые помогут вам уменьшить негативное влияние внешних стрессов на организм, а также понизить и нормализировать уровень кортизола (в случае, если он действительно высоковат). Об этом диетолог рассказала на своей instagram-страничке.
Здесь следует отметить, что кортизол — это гормон, который помогает организму мобилизовать энергию в экстренных/стрессовых ситуациях. Так, кортизол повышает уровень адреналина и помогает нам сфокусироваться на опасности.
Однако с "выбросом" этого гормона в организме связывают и нежелаемый набор веса. Считается, что высокий уровень "гормона стресса" вызывает хроническое чувство голода, побуждая нас съесть что-то сладкое. То есть человек начинает "заедать стресс".
К слову, британские диетологи как-то перечислили топ-5 продуктов, которые помогают справиться с угнетенным настроением, без вреда для фигуры.
Екатерина Толстикова объяснила, как же научить свой организм справляться со стрессами. Далее приводим 6 советов диетолога:
Кстати, ранее Толстикова поделилась очень простым рецептом "правильного" мороженого, которого не только поможет легче перенести жару, но также улучшит микрофлору кишечника. Важно, что приготовление такого десерта много времени у вас не займет.
Что касается физических нагрузок, советуем обратить внимание на полезное упражнение от фитнес-тренера Аниты Луценко.
Так, Луценко показала, как правильно выполнять "планку-горку", которая отлично подойдет не только для укрепления мышц спины, но также ног, рук и пресса.
Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: STYLER)