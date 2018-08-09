Диетолог назвала 6 способов уменьшения стресса и его негативного влияния на организм

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Диетолог рекомендует в том числе ложиться спать до 23:00, без гаджетов

Известная украинская диетолог Екатерина Толстикова по пунктам перечислила основные методы, которые помогут вам уменьшить негативное влияние внешних стрессов на организм, а также понизить и нормализировать уровень кортизола (в случае, если он действительно высоковат). Об этом диетолог рассказала на своей instagram-страничке.

Здесь следует отметить, что кортизол — это гормон, который помогает организму мобилизовать энергию в экстренных/стрессовых ситуациях. Так, кортизол повышает уровень адреналина и помогает нам сфокусироваться на опасности.

Однако с "выбросом" этого гормона в организме связывают и нежелаемый набор веса. Считается, что высокий уровень "гормона стресса" вызывает хроническое чувство голода, побуждая нас съесть что-то сладкое. То есть человек начинает "заедать стресс".

К слову, британские диетологи как-то перечислили топ-5 продуктов, которые помогают справиться с угнетенным настроением, без вреда для фигуры.

Екатерина Толстикова объяснила, как же научить свой организм справляться со стрессами. Далее приводим 6 советов диетолога:

Режим сна. Я об этом всегда говорю и буду говорить, сон ВОВРЕМЯ — до 23:00 — влияет на продуктивность и работу ваших гормонов следующего дня! НЕ успели лечь вовремя, пиши пропало. Таковы реалии! Отключение гаджетов и включение их на режим "желтого света", дабы не нарушать продукцию мелатонина — гормона, который управляет нашим сном. МЕНЬШЕ кофеина, дорогие друзья! МЕНЬШЕ! Особенно с молоком! Желательно до 2-х чашек эспрессо в день до 14:00. Физкультура! И причем вся — в кайф! Найдите для себя то, что приносит удовольствие. Хотя для стабильности кортизола лучше всего заходит йога, пилатес, стретчинг, плаванье и ходьба! Ну и конечно же ПИТАНИЕ — основа основ. Неправильный рацион может задерживать воду, и вес растет не по дням, а по часам! ГАМК (GABA) — важнейший тормозной нейромедиатор нашей первой системы. Для того чтобы его было достаточно и он регулировал ваши надпочечники в том числе, в рационе должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО серосодержащие продукты: брокколи, цветная капуста, лук, чеснок, брюссельская капуста, кабачок, яйца. А также продукты, богатые магнием (это аж 300 ферментов, зависящих от него): орехи, семена тыквы, кунжут, бобовые. Достаточное для вас количество воды! С лимоном или без — это не суть, главное — пейте, особенно без сахара! Медитация, спа-процедуры, массаж — это все безусловно нужно вписать в свой бешеный график! А самое главное — это все должно быть в балансе и без напряга.

Кстати, ранее Толстикова поделилась очень простым рецептом "правильного" мороженого, которого не только поможет легче перенести жару, но также улучшит микрофлору кишечника. Важно, что приготовление такого десерта много времени у вас не займет.

Что касается физических нагрузок, советуем обратить внимание на полезное упражнение от фитнес-тренера Аниты Луценко.

Так, Луценко показала, как правильно выполнять "планку-горку", которая отлично подойдет не только для укрепления мышц спины, но также ног, рук и пресса.

Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: STYLER)