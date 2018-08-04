Дієтолог поділилася рецептом "правильного" морозива для поліпшення мікрофлори кишечника

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Серед інгредієнтів морозива — шпинат і авокадо

Українська дієтолог Катерина Толстікова в самий розпал сезону морозива детально описала, як приготувати улюблений десерт в домашніх умовах. Крім того, незвичайний рецепт морозива, за словами дієтолога, який допоможе "заселити правильну мікрофлору".

Так, на своїй instagram-сторінці Толстікова описує, які саме інгредієнти знадобляться для корисного десерту.

До речі, під час літньої спеки особливо хочеться вгамувати спрагу. При цьому без шкоди для фігури! Нещодавно STYLER ділився простим рецептом ефективного напою для зниження ваги, а також швидкого вгамування спраги.

Корисне морозиво за рецептом українського дієтолога (фото: instagram.com/dr.tolstikova)

Інгредієнти "зеленого" морозива:

150 грам авокадо (1 шт.);

10 листочків свіжого шпинату;

100 мл кокосового молока (AROY-D) або кокосових вершків;

1 ст/л лимонного фрешу;

1 ч/л сиропу топінамбура або 1 фінік;

1 ч/л екстракту ванілі.

Спосіб приготування:

Все змішати в блендері.

Розкласти пюре по банках, можна з паличками.

Відправити в морозилку на 4-5 годин, можна на ніч!

Відзначимо, що тепер дієтолог Катерина Толстікова співпрацює разом з відомим в Україні фітнес-тренером Анітою Луценко. Нещодавно спеціально в рамках розробленої Луценко програми схуднення дієтолог розробила рецепт незвичайного бананового морозива, яке не зашкодить вашій фігурі.

Також нагадаємо, що ранок краще починати з розминки. Аніта Луценко показала ефективне вправу одночасно для здорової спини, преса і ніг.

Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчування, тренування і схуднення (відео: STYLER)