Дієтологи розкрили таємницю, як можна схуднути, не голодуючи

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Експерти назвали продукти, які можна їсти навіть перед сном

Дієтологи оголосили приємну новину для любителів смачно поїсти. Вони розповіли, що ввечері можна спокійно їсти, не переживаючи про те, що можна отримати зайві сантиметри в талії. Про це повідомляється на сайті "Жіночий світ".

Експертами було проведено цікаве диетологическое дослідження, за результатами якого вони назвали продукти, які можна їсти навіть безпосередньо перед тим, як лягти спати. Наголошується, що їх можна їсти навіть тим, хто займається схудненням активно.



Фахівці прийшли до думки, що сон на голодний шлунок шкідливий і навіть небезпечний. Це пояснюється тим, що прокинувшись, голодна людина ризикує з'їсти на сніданок більше, ніж це необхідно.

Експерти підкреслюють, що краще обмежитися легким перекусом на ніч з правильно підібраними продуктами. Бажано, щоб вони містили білки і складні вуглеводи. Для цього підійде, наприклад, місо-суп або будь-яка паста з соєвих бобів. Такий продукт повільно і , що важливо, правильно засвоюється, а також надовго "вбиває" зрадницьке почуття голоду. Крім того, це низькокалорійний продукт, тому жодна зайва жирова клітина за ніч не з'явиться.



Ще більше знизити калорійність такого вечері можуть тофу, креветки або редька. У цьому випадку, енергетичні витрати організму на перетравлення вечері перевищать її цінність і людина буде худнути уві сні. Курячі яйця з листям салату або іншими овочами також вночі спалюють жири.



За бажанням, їх можна приправити йогуртом (але не жирним), він ще більше прискорить метаболізм ворганизме.Варто також включити в свій вечірній раціон кефір, сир, огірки, кабачки і капусту.



Вживання цих продуктів допустиме в будь-який час, важливо не переїдати і використовувати тільки натуральні добавки.



До речі, відомий фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася рецептом смачного дієтичного супу, а ще вона розповіла швидкий і корисний рецепт бананового морозива. Варто відзначити, що це не єдине корисне морозиво. Дієтолог поділилася рецептом ласощі, корисних для кишечника.

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