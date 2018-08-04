Відомий дієтолог розповіла, чи можна їсти на ніч

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Експерт розповіла, чим небезпечний пізній прийом їжі

Відомий український дієтолог Світлана Фус пояснила чим загрожує їсти на ніч і як можна цього уникнути. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Їсти на ніч – небезпечно не тільки для стрункості фігури, але і для здоров'я. Організму не залишається часу перед сном, щоб як слід переварити спожиту їжу", - повідомила Світлана.

Якщо регулярно приймати їжу перед сном, можна порушити режим сну і навіть утворити проблеми з травленням, як розповіла дієтолог.

Фахівець пояснила, що якщо виникає проблема з харчуванням, для початку потрібно визначити, який ви відчуваєте голод: емоційний або фізичний.

"При емоційному голоді більше тягне на щось некорисне, причому з'являється цей голод раптово, на відміну від фізичного", - зазначила експерт.

Також вона додала: "Якщо ви щільно харчувались весь день, не пропускали прийомів їжі і вжили норму білків, жирів, вуглеводів, тоді фізичного голоду бути не повинно. Випийте склянку води, адже за почуттям голоду дуже часто маскується відчуття спраги".

Але найголовніше, як підкреслила дієтолог, потрібно правильно і регулярно харчуватися протягом дня, тоді не доведеться чекати голоду перед сном.

До речі, Світлана Фус розповіла про декілька правил харчування для того, щоб завжди залишатися здоровим, красивим, життєрадісним і повним енергії.

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