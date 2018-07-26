Ключові помилки при схудненні: відомий дієтолог розповіла всю правду

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Експерт розповіла, які часто допускаються помилки при дієті

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла, які ключові помилки люди часто роблять при схудненні і чому так робити не можна. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Як ви думаєте, які дві ключові помилки ми дуже часто допускаємо при схудненні? Розкриваю страшну таємницю", - написала вона в публікації.

Перша помилка – це дотримання правильного харчування без регулярних фізичних навантажень, а друга навпаки - заняття спортом без здорового збалансованого раціону.

"У першому випадку, ми розганяємо свій метаболізм, зміцнюємо імунітет, покращуємо здоров'я і навіть прощаємося із зайвими кілограмами і сантиметрами на талії. Але шкіра буде продовжувати виглядати в'ялою і не підтягнутою, адже м'язи зовсім не в тонусі", - пояснила Світлана.

А якщо регулярно тренуватися, але не стежити при цьому за якістю свого харчування, то схуднути не вдасться. "Більш того, на фізичні навантаження ми витрачаємо багато енергії, яку потрібно обов'язково заповнювати за допомогою корисних харчових волокон, яких, на жаль або на щастя, в гамбургері не міститься", - додала дієтолог.

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