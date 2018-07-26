Ключевые ошибки при похудении: известный диетолог рассказала всю правду

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Эксперт рассказала, какие ошибки часто допускаются при диете

Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, какие ключевые ошибки люди часто делают при похудении и почему так делать нельзя. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Как вы думаете, какие две ключевые ошибки мы очень часто допускаем при похудении? Раскрываю страшную тайну", - написала в публикации она.

Первая ошибка – это соблюдение правильного питания без регулярных физических нагрузок, а вторая наоборот – занятие спортом без здорового сбалансированного рациона.

"В первом случае, мы разгоняем свой метаболизм, укрепляем иммунитет, улучшаем здоровье и даже прощаемся с лишними килограммами и сантиметрами на талии. Но кожа будет продолжать выглядеть дряблой и не подтянутой, ведь мышцы совсем не в тонусе", - объяснила Светлана.

А если регулярно тренироваться, но не следить при этом за качеством своего питания, то похудеть не удастся. "Более того, на физические нагрузки мы тратим много энергии, которую нужно обязательно восполнять с помощью полезных пищевых волокон, которых, увы или к счастью, в гамбургере не содержится", - добавила диетолог.

Напомним, украинский диетолог Светлана Фус рассказала о том, как правильно выбирать хлеб в магазине, чем руководствоваться, а также о его пользе и вреде.

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