"Потрібен відпочинок": Супрун розвіяла міфи про найпопулярнішу хворобу печінки

Фото: РБК-Україна

Українцям порадили дотримуватися здорового способу життя

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому потрібно берегти свою печінку і як вилікувати жирову хворобу. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Навіть якщо ви розслабилися і відпочили на цих вихідних, як ніколи в житті, деякі працювали на повну! І це ваша печінка. Серед її завдань безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу - брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини", - пояснила Супрун.

Вона додала, що необхідно час від часу давати печінці відпочити, "щоб підтримати в непростій роботі".

Супрун розповіла, як саме можна допомогти своїй печінці, щоб вона, наприклад, не захворіла найпоширенішим захворюванням печінки на сьогоднішній день – жировою хворобою.

"Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин, що призводить до дистрофічних змін органу", - пояснила в. о. міністра.

Супрун зазначила, що є багато міфів про лікування жирової хвороби.

Лікар-гастроентеролог Наталія Динник пояснила, що дійсно допоможе одужати:

"Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, тому для пацієнтів стає несподіванкою, коли при проведенні ультразвукового дослідження вони чують: "у вас є "стеатоз" або "гепатоз" печінки". Або ж при отриманні результатів аналізу крові встановлено підвищення печінкових проб", - зазначила вона.

Фото: Печінка (facebook.com/ulanasuprun)

"Ці показники свідчать, що в печінці людини почалися зміни, викликані жировою дистрофією печінки. Вони можуть виникнути з двох причин - вживання алкоголю і надлишкове відкладення вісцерального жиру - при ожирінні", - пояснила Супрун посилаючись на лікаря.

Вона підкреслила, що це захворювання надзвичайно небезпечно. Воно може перейти у фазу запалення, і привести до інших серйозних хвороб: цироз печінки, гепатоцелюлярна карцинома, може сприяти розвитку цукрового діабету і серцево-судинних захворювань, таких як інсульти та інфаркти.

"Досить часто люди починають шукати чудо-таблетку або "курс крапельниць", але дане лікування не приносить стійкого ефекту і не позбавляє від самої причини захворювання. І тут є хороша новина - здоровий спосіб життя допоможе вилікуватися!" - зазначила вона.

За даними Супрун, найефективніший засіб лікування жирової хвороби печінки на сьогодні - модифікація способу життя.

"Зменшення маси тіла на 7-10% шляхом дієтичних рекомендацій і занять спортом. І, звичайно, обмеженням вживання алкоголю, якщо він є основним чинником захворювання", - розповіла Супрун.

"Саме зміни способу життя за допомогою здорових дієтичних звичок і фізичної активності (ходьба мінімум 10 000 кроків на день, аеробні тренування як мінімум 30-хвилинні три рази в тиждень) призводять до нормалізації рівня печінкових ферментів у сироватці крові, зменшення жирової інфільтрації печінки, зниження ступеня запалення печінки і також до зниження фіброзу печінки", - зазначила експерт

"На жаль, жоден учений світу ще не придумав ліки, які замінять здоровий спосіб життя. Зате у багатьох випадках це і є запорукою гарного самопочуття та довголіття", - зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що тривалий час захворювання печінки не виявляються яскравою симптоматикою.

"Тому кожному слід періодично проходити скринінг - здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини і дізнаватися рівень печінкових проб", - написала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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