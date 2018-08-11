"Треба їсти свіжим": дієтолог розповіла, чим корисний кавун і як його правильно включити в раціон

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За словами дієтолога, 100 г кавуна — це всього 30 ккал

Кавун — мабуть, найбільш популярна ягода кінця літнього сезону. Український дієтолог Катерина Толстікова докладно розповіла, чим корисне це зелене джерело вітамінів, а також як правильно включити його в свій раціон. Адже ні з чим не можна переборщувати.

Так, за словма дієтолога, кавун — джерело природних антиоксидантів: лікопін, аскорбінова кислота, цитрулін. Які застерігають нас від хронічних проблем зі здоров'ям, наприклад, онкології, серднечно-судинних захворювань. Про це Толстікова написала на своїй instagram-сторінці.

До речі, завдяки вмісту лікопіну кавун і набуває свій червоний колір. Приміром, у дині міститься більше молекули бета-каротину, як у моркві.

Дієтолог Катерина Толстікова (фото: instagram.com/dr.tolstikova)

Крім того, що 100 г кавуна — це всього 30 ккал. Ця ягода майже на 92% складається з води. Ще 7,55% займають вуглеводи, 6,2% — цукор, 0,4% — харчові волокна.

"Кавун містить каротиноїди, вітамін С, цитрулін і флавоноїди, вважається низькокалорійним фруктом, але все має розумні межі, ви ж розумієте. В свіжому кавуні 2,30-7,20 мг лікопіну на 100 м (на 40% вище, ніж у помідорі). Відмінність лікопіну з помідора й кавуна в тому, що помідор потрібно термічно обробити для більшого засвоєння, а ось кавун потрібно їсти свіжим!" — наголошує Катерина Толстікова.

Нагадаємо, раніше дієтолог поділилася рецептом "правильного" морозива для поліпшення мікрофлори кишечника.

Фото: pixabay/Petrucy

З'ясувалося, що якщо кавун зберігати при температурі 13-21С, то в ньому на 11-40% збільшується вміст лікопіну і на 50-139% — бета-каротину.

"Тим, хто має надлишкову вагу, проблеми з рівнем глюкози в крові, інсулінорезистентність, кавун можна і треба включати в харчування, але в помірних кількостях до 500 г/добу, враховуючи, що решта раціону теж збалансований", — зазначила дієтолог.

Також Толстікова порадила звернути увагу на включення кавуна в свій раціон всім, хто активно займається, у кого є фізичні навантаження.

"Завдяки тому, що в кавуні є L-цитрулін, добре активуються шляхи аргінін/оксид азоту, тим самим допомагаючи краще переносити такі навантаження і добре відновлюватися після них", — розповіла дієтолог.

До речі, раніше дієтолог Толстікова розповіла, чому не слід відвертатися від вживання часнику. Адже незважаючи на свою "ароматну репутацію", часник дуже корисний. З'ясувалося, що часник добре захищає не тільки від шкідливих мікробів, але також дозволяє підтримувати здорову мікрофлору шлунка і покращує стан ротової порожнини.

Також українська дієтолог назвала топ-6 спосіб запобігти стрес і його негативний вплив на організм. Приміром, Толстікова настійно рекомендує лягати спати до 23:00.

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