"Нужно есть свежим": диетолог рассказала, чем полезен арбуз и как его правильно включить в рацион

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По словам диетолога, 100 г арбуза — это всего 30 ккал

Арбуз — пожалуй, наиболее популярная ягода конца летнего сезона. Украинский диетолог Екатерина Толстикова подробно рассказала, чем полезен этот зеленый источник витаминов, а также как правильно его включить в свой рацион. Ведь ни с чем перебарщивать нельзя.

Так, по словма диетолога, арбуз — источник природных антиоксидантов: ликопин, аскорбиновая кислота, цитруллин. Которые предостерегают нас от хронических проблем со здоровьем, например, онкологии, серднечно-сосудистых заболеваний. Об этом Толстикова написала на своей instagram-страничке.

Кстати, благодаря содержанию ликопина арбуз и приобретает свой красный цвет. К примеру, в дыне содержиться больше молекулы бета-каротина, как в моркови.

Диетолог Екатерина Толстикова (фото: instagram.com/dr.tolstikova)

Помимо того, что 100 г арбуза — это всего 30 ккал. Эта ягода почти на 92% состоит из воды. Еще 7,55% занимают углеводы, 6,2% — сахар, 0,4% — пищевые волокна.

"Арбуз обогащен каротиноидами, витамином С, цитруллином и флавоноидами, считается низкокалорийным фруктом, но все имеет разумные пределы, вы же понимаете. В свежем арбузе 2,30-7,20 мг ликопина на 100 г (на 40% выше, чем в помидоре). Отличие ликопина из помидора и арбуза в том, что помидор нужно термически обработать для большего усвоения, а вот арбуз нужно есть свежим!" — подчеркивает Екатерина Толстикова.

Напомним, ранее диетолог поделилась рецептом "правильного" мороженого для улучшения микрофлоры кишечника.

Фото: pixabay/Petrucy

Выяснилось, что если арбуз хранить при температуре 13-21С, то в нем на 11-40% увеличивается содержание ликопина и на 50-139% — бета-каротина.

"Тем, кто имеет избыточный вес, проблемы с уровнем глюкозы в крови, инсулинорезистентность, арбуз можно и нужно включать в питание, но в умеренных количествах до 500 грамм/сутки, учитывая, что остальной рацион тоже сбалансированный", — отметила диетолог.

Также Толстикова посоветовала обратить внимание на включение арбуза в свой рацион всем, кто активно занимается, у кого есть физические нагрузки.

"Благодаря тому, что в арбузе есть L-цитруллин, хорошо активируются пути аргинин/оксид азота, тем самым помогая лучше переносить такие нагрузки и хорошо восстанавливаться после них", — рассказала диетолог.

Кстати, ранее диетолог Толстикова рассказала, почему не следует "отворачиваться" от употребления чеснока. Ведь несмотря на свою "ароматную репутацию", чеснок очень полезен. Выяснилось, что чеснок хорошо защищает не только от вредных микробов, но также позволяет поддерживать здоровую микрофлору желудка и улучшает состояние ротовой полости.

Также украинская диетолог назвала топ-6 способ предотвратить стресс и его негативное влияние на организм. К примеру, Толстикова настоятельно рекомендует ложиться спать до 23:00.

Чем полезны арбузы?