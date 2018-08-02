Залишаємось завжди здоровими і красивими: відомий дієтолог поділилася секретами харчування

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Експерт розкрила деякі "фішки" правильного харчування

Відомий український дієтолог Світлана Фус розповіла про декілька правил харчування для того, щоб завжди залишатися здоровим, красивим, життєрадісним і повним енергії. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

По-перше, ніколи не слід пропускати сніданок у перші 1-2 години після сну, оскільки це запорука активної роботи шлунка протягом всього дня.

Також треба їсти невеликими порціями по 4-5 разів на день кожні 3-4 години. "Важливо, щоб прийом їжі давав вам відчуття ситості на 3-4 години. Між прийомами їжі нічого не їсти і не пити кави з молоком", - повідомила Світлана.

Дієтолог зазначила, що слід робити акцент на їжі рослинного походження. Овочі добре втамовують голод і володіють одночасно мінімальною кількістю калорій.

Також потрібно випивати достатню кількість води. Фахівець розповіла, що вважається нормою 1,5-2 літри води на день. "Рекомендую випити склянку води при виникненні почуття голоду, адже це цілком може виявитися звичайна спрага", - сказала вона.

Солодке слід їсти тільки вранці після їжі тим, кому складно обходитися зовсім без нього. Вранці, бо тоді організм працює активніше, і калорії спалюються більш ефективно.

"Ми висипаємося і проводимо достатньо часу на свіжому повітрі. Без міцного здорового сну і насичення киснем організму складно буде відновлювати енергію і спалювати жири", - додала дієтолог.

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