Переможницею міжнародного конкурсу краси стала дівчина з синдромом Дауна

Фото: (facebook.com/deirdre.grant.988)

Дівчина отримала перемогу у віковій категорії "ті, кому за 20"

19-річна модель з Північної Ірландії Кейт Грант здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Teen Ultimate Beauty of the World. Модель виступала в категорії "ті, кому за 20". Про це розповіли в The Daily Mail.

Дівчина з невиліковним захворюванням прагнула стати професійною моделлю ще в 13 років. Мріями і досягненнями дівчинки ділилася у соціальних мережах мама дівчинки — Дірдре Грант. Про крайню перемогу також повідомила мама і її публікація зібрала більше тисячі репостов. Серед тих, хто поширив запис був і режисер-постановник Тейлор-Рей Гамільтон, який раніше запросив дівчину взяти участь у конкурсі краси.

По запрошенню режисера дівчинка вирушила на співбесіду конкурсу і успішно його пройшла. На конкурсному подіумі вона постала перед суддями в трьох різних образах: у джинсах і білій футболці, чорно-білій та блискучій сукнях. За підсумками всіх балів дівчина перемогла. Мама невиліковно хворої дівчини поділилася радістю історичної події в соціальних мережах.

Фото: (facebook.com/deirdre.grant.988)

У цілому, в Teen Ultimate Beauty of the World взяли участь 40 кандидаток, які увійшли в три категорії: діти, підлітки і ті, кому за 20.

Раніше ми розповідали, скільки коштує корона переможниці.

До цього Едгар Камінський дав відповідь, була пластика у Міс Україна Всесвіт 2018.

Також ми розповідали, як у Києві обирали першу красуню країни.

Відео: (video.rbc.ua)