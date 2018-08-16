Была ли пластика у Мисс Украина Вселенная 2018: Эдгар Каминский дал ответ

Фото: Карина Жосан (пресс-служба)

Известный хирург считает, что у девушки была только незначительная пластика

Известный украинский хирург, супруг Славы из популярного дуэта "НеАнгелы" дал экспертное мнение по поводу того, делала ли когда-то пластические операции победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Фото: Карина Жосан (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Так, он считает, что девушка претерпела лишь незначительных изменений своего тела.

"Главный мой ответ, как пластического хирурга: "Какая вам разница?"… Если хотите мою профессиональную оценку Карине Жосан, тога читайте: нос 100% не оперирован, структуры лица естественные и не изменены пластикой, объем губ возможно изменен добавлением филлера, грудь не рассмотрел, зубы близко не видел", - написал Каминский в публикации.

Фото: Карина Жосан (пресс-служба)

Напомним, Яна Беляева, которая была замечена в одном из столичных клубов в компании с Муратом Налчаджиоглу, мужем известной украинской певицы Ани Лорак, участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018", церемония финала которого прошла вчера. На церемонии стало известно, какой девушка получила титул.

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