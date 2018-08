Победительницей международного конкурса красоты стала девушка с синдромом Дауна

Фото: (facebook.com/deirdre.grant.988)

Девушка получила победу в возрастной категории "те, кому за 20"

19-летняя модель из Северной Ирландии Кейт Грант одержала победу на международном конкурсе красоты Teen Ultimate Beauty of the World. Модель выступала в категории "те, кому за 20". Об этом рассказали в The Daily Mail.

Девушка с неизлечимым заболеванием стремилась стать профессиональной моделью еще в 13 лет. Мечтами и достижениями девочки делилась в социальных сетях мама девочки — Дирдре Грант. О крайней победе также сообщила мама и ее публикация собрала более тысячи репостов. Среди тех, кто распространил запись был и режиссер-постановщик Тейлор-Рей Гамильтон, который ранее пригласил девушку принять участие в конкурсе красоты.

По приглашению режиссера девочка отправилась на собеседование конкурса и успешно его прошла. На конкурсном подиуме она предстала перед судьями в трех разных образах: в джинсах и белой футболке, черно-белом и блестящем платьях. По итогам всех баллов девушка победила. Мама неизлечимо больной девушки поделилась радостью исторического события в социальных сетях.

Фото: (facebook.com/deirdre.grant.988)

В целом, в Teen Ultimate Beauty of the World приняли участие 40 кандидаток, которые вошли в три категории: дети, подростки и те, кому за 20.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит корона победительницы.

До этого Эдгар Каминский дал ответ, была ли пластика у Мисс Украина Вселенная 2018.

Также мы рассказывали, как в Киеве выбирали первую красавицу страны.

Видео: (video.rbc.ua)