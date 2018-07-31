"Серйозна загроза": експерти розповіли, хто найбільше ризикує захворіти на гепатит

Фото: Гепатит в Україні (pixabay.com)

Гепатит в Україні будуть лікувати безкоштовно новими ліками

Вірусні гепатити В і С – це серйозна загроза всій системі охорони здоров'я не тільки в Україні, але і у всьому світі, каже генеральний директор Центру громадського здоров'я Моз України Володимир Курпіта.

Про це він повідомив під час прес-конференції в Києві.

Він розповів, хто має найбільший ризик захворіти гепатитом С.

"Серед найбільш високого рівня ризику захворіти – представники так званих "ключових груп". Це споживачі ін'єкційних наркотиків, серед яких поширеність гепатиту С досягає 60%. Також - особи, які надають сексуальні послуги за плату. Серед них гепатит С мають близько 11%. На жаль, останнім часом серед ветеранів АТО теж збільшилася кількість захворюваності через ризик травмування, переливання крові або ін'єкцій в умовах бойових дій. Серед них поширеність вірусних гепатитів становить 8-10%", - коментує фахівець.

Фото: Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта (зліва) (uacrisis.org)

Володимир Курпіта нагадав, що кожен рік в Україні лікують все більше пацієнтів з вірусними гепатитами безкоштовно. У 2013 році змогли пролікувати 193 пацієнтів за кошти держбюджету, у 2014 році таких пацієнтів було 476, повідомляє він.

В 2018 році держава вже може пролікувати близько 6 тисяч пацієнтів. Завдяки зниженню ціни на ліки, яку досягли цього року, вже в 2019-му році зможуть безкоштовно пролікувати близько 50 тисяч осіб.

"Зараз на обліку перебуває 2,5 тисячі осіб, і якщо будемо діяти такими темпами, то наступного року ми повністю ліквідуємо чергу на лікування. Також планується збільшення доступу до діагностики. Вона стане доступною в тому числі і на рівні первинної медичної допомоги", - пояснює Володимир Курпіта.

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