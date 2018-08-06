Смертельно небезпечний серпень: що робити, якщо вас укусив шершень

Підвид ос стає дуже активним у серпні
Шершні – це підвид ос, укуси яких дуже болючі та можуть бути смертельно небезпечними. Ці комахи дуже агресивні і можуть атакувати, якщо бачать загрозу своїй колонії. Про це повідомляє Lifehacker.
За словами лікарів, отрута шершнів сама по собі не смертельна. Але іноді укус комахи може спровокувати летальний результат, якщо у людини є алергічна реакція або індивідуальна чутливість організму до цієї отрути.
Найбільш небезпечні укуси шершнів – в область шиї та обличчя, де може з'явитися набряк. При такому укусі слід терміново викликати "швидку". Без кваліфікованої медичної допомоги, укус шершня може закінчитися анафілактичним шоком і смертю.
Якщо вас вкусив шершень, слід:
Категорично не можна робити:
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Так, на першому місці все ж знаходяться голод і спрага. Якщо людина довго не їсть, то організм перестає отримувати необхідні речовини і енергію. Природною реакцією в такому випадку у мозку буде знизити енерговитрати, внаслідок чого почне паморочитися в голові. Те ж саме відбувається й при нестачі цукру – гіпоглікемії.
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