Смертельно небезпечний серпень: що робити, якщо вас укусив шершень

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Підвид ос стає дуже активним у серпні

Шершні – це підвид ос, укуси яких дуже болючі та можуть бути смертельно небезпечними. Ці комахи дуже агресивні і можуть атакувати, якщо бачать загрозу своїй колонії. Про це повідомляє Lifehacker.

За словами лікарів, отрута шершнів сама по собі не смертельна. Але іноді укус комахи може спровокувати летальний результат, якщо у людини є алергічна реакція або індивідуальна чутливість організму до цієї отрути.

Найбільш небезпечні укуси шершнів – в область шиї та обличчя, де може з'явитися набряк. При такому укусі слід терміново викликати "швидку". Без кваліфікованої медичної допомоги, укус шершня може закінчитися анафілактичним шоком і смертю.

Якщо вас вкусив шершень, слід:

Швидко висмоктати з ранки максимально можливу кількість отрути;

Промити і обробити рану спиртом;

Прикласти до місця укусу щось холодне – це затримає всмоктування отрути;

Випити будь-який антигістамінний засіб;

У разі алергії викликати "швидку".

Категорично не можна робити:

Не вживайте алкогольні напої – вони можуть спровокувати збільшення набряку;

Не ігноруйте будь-які, навіть мінімальні, симптоми погіршення самопочуття - нудоту, сильний головний біль, різке підвищення температури тіла, тахікардію.

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