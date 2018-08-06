Смертельно опасный август: что делать, если вас укусил шершень

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Подвид ос становится очень активным в августе

Шершни – это подвид ос, укусы которых очень болезненные и могут быть смертельно опасными. Эти насекомые очень агрессивные и могут атаковать, если видят угрозу своей колонии. Об этом сообщает Lifehacker.

По словам врачей, яд шершней сам по себе не смертелен. Но иногда укус насекомого может спровоцировать летальный исход, если у человека есть аллергическая реакция или индивидуальная чувствительность организма к этому яду.

Самые опасные укусы шершней – в область шеи и лица, где может появиться отек. При таком укусе следует срочно вызвать "скорую". Без квалифицированной медицинской помощи, укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.

Если вас укусил шершень, следует:

Быстро высосать из ранки максимально возможное количество яда;

Промыть и обработать спиртом рану;

Приложить к месту укуса что-то холодное – это задержит всасывание яда;

Выпить любое антигистаминное средство;

В случае аллергии вызвать "скорую".

Категорически нельзя делать:

Не употребляйте алкогольные напитки – они могут спровоцировать увеличение отека;

Не игнорируйте любые, даже минимальные, симптомы ухудшения самочувствия - тошноту, сильную головную боль, резкое повышение температуры тела, тахикардию.

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