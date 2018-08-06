Смертельно опасный август: что делать, если вас укусил шершень

STYLER Красота и Здоровье 06.08.2018 - 12:21
Фото: pixabay Фото: pixabay

Подвид ос становится очень активным в августе

Шершни – это подвид ос, укусы которых очень болезненные и могут быть смертельно опасными. Эти насекомые очень агрессивные и могут атаковать, если видят угрозу своей колонии. Об этом сообщает Lifehacker.

По словам врачей, яд шершней сам по себе не смертелен. Но иногда укус насекомого может спровоцировать летальный исход, если у человека есть аллергическая реакция или индивидуальная чувствительность организма к этому яду.

Самые опасные укусы шершней – в область шеи и лица, где может появиться отек. При таком укусе следует срочно вызвать "скорую". Без квалифицированной медицинской помощи, укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.

Если вас укусил шершень, следует:

  • Быстро высосать из ранки максимально возможное количество яда;
  • Промыть и обработать спиртом рану;
  • Приложить к месту укуса что-то холодное – это задержит всасывание яда;
  • Выпить любое антигистаминное средство;
  • В случае аллергии вызвать "скорую".

Категорически нельзя делать:

  • Не употребляйте алкогольные напитки – они могут спровоцировать увеличение отека;
  • Не игнорируйте любые, даже минимальные, симптомы ухудшения самочувствия  - тошноту, сильную головную боль, резкое повышение температуры тела, тахикардию.

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