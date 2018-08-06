Смертельно опасный август: что делать, если вас укусил шершень

Подвид ос становится очень активным в августе
Шершни – это подвид ос, укусы которых очень болезненные и могут быть смертельно опасными. Эти насекомые очень агрессивные и могут атаковать, если видят угрозу своей колонии. Об этом сообщает Lifehacker.
По словам врачей, яд шершней сам по себе не смертелен. Но иногда укус насекомого может спровоцировать летальный исход, если у человека есть аллергическая реакция или индивидуальная чувствительность организма к этому яду.
Самые опасные укусы шершней – в область шеи и лица, где может появиться отек. При таком укусе следует срочно вызвать "скорую". Без квалифицированной медицинской помощи, укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.
Если вас укусил шершень, следует:
Категорически нельзя делать:
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