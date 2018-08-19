Вчені розповіли, які дієти скорочують тривалість життя

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Значне скорочення вуглеводів істотно скорочує життя

Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я в США опублікували результати 25-річного дослідження. Згідно зібраним даним, вони з упевненістю заявляють, що "низько-вуглеводні" дієти істотно скорочують життя людей. Про це повідомляє видання "Science Daily".

У процесі дослідження були зібрані дані 15 428 осіб, у віковій категорії від 45 до 64 років. Аналіз даних показав, що занадто низький або занадто високий співвідношення вуглеводів у раціоні харчування істотно скорочує тривалість життя. Давно відомо, що для оптимального стану організму, продукти в раціоні повинні бути збалансовані; на цей раз вчені з'ясували, що оптимальний склад вуглеводів в дієті повинен становити 50-55%.

Фахівці відзначили, що ті люди, які повністю виключили вуглеводи зі своєї дієти, в середньому живуть на 4 роки менше, ніж ті, хто вживав їх в оптимальному співвідношенні з іншим раціоном.

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